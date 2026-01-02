推動代孕合法化 陳昭姿：支持每一個想成為父母的人

前民眾黨主席柯文哲為協助自身不孕的民眾黨立委陳昭姿完成「人工生殖法」修法的心願，今天赴立法院拜會朝野黨團，盼能盡快讓該法三讀通過。(記者田裕華攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲為協助自身不孕的民眾黨立委陳昭姿完成「人工生殖法」修法的心願，今天赴立法院拜會朝野黨團，盼能盡快讓該法三讀通過。陳昭姿晚間在臉書表示，「人工生殖法」修法草案，民眾黨團版是最大公約數；該法躺了16年，這一次，是台灣最接近「所有想成為父母的人都能被保障」的機會。

陳昭姿指出，行政院提出的版本，把單身女性、女同志配偶納入人工生殖，這是往前的一大步，也讓許多等了很久的女性，不再因找不到適合的對象，就無法生兒育女，將婚育脫鉤她樂見其成。但同時，代理孕母這個台灣社會討論了20、30年，許多不孕伴侶迫切需要的制度，卻再一次被行政院排除在這次修法之外。

廣告 廣告

「代孕不會因為沒有法律就消失」，陳昭姿表示，子宮有病變的女性、男同志伴侶的代孕需求，都是真實存在的。人們繼續遠赴海外，被迫尋求更未知、更高風險的代孕途徑，在缺乏法律保障之下，正是把孕母、孩子、需求者推向更黑暗的深淵。

陳昭姿說，民眾黨團、國民黨團以及去年國健署的版本，都已經提出完整的代孕章節，從契約、公證、身體自主到子女法律地位，都寫得清清楚楚，社會與制度不是做不到。若整理出各黨的版本，將會是：單身女與女同的生育權，行政院與民眾黨支持；代理孕母法制化的需求，國民黨與民眾黨相挺。

陳昭姿認為，只有台灣民眾黨的版本，涵蓋了民進黨及國民黨都想照顧的人，是這次修法的最大公約數。若最後三個黨團按照自己的版本來表決，依照各黨席次，通過的版本將是國民黨版，只開放異性夫妻代孕。而這並不是她想看到的結局，台灣社會引以為傲的婚姻平權也將就此倒退。

陳昭姿強調，民眾黨的立場很清楚，也很簡單，我們支持每一個想成為父母的人，不分婚姻、性別、性傾向、身體條件。有人需要借精，有人需要借卵，有人需要代孕，他們都是真真實實的台灣人，都有自己的故事，都沒有理由被排除在法律外，沒有誰的人生故事比較不重要。

陳昭姿認為，如果執政黨願意把所有人的需求都納入討論，她會用最大的努力去促成一個「所有人都能被看見」的結局。她會努力和國民黨溝通，爭取他們一起支持開放單身女性及女同志配偶借精生子的權利，這也是今日她和柯主席積極拜會各委員的主因，「我真切希望所有的人，都能在同一部法律裡被保護」。

陳昭姿說，孩子的出生，不該取決於性別、婚姻、身體條件，而在於一個社會願不願意溫柔、勇敢、成熟。期盼所有政黨都能更包容，不要只照顧到部分的人，而是共同打造一部真正能幫助所有人的法律。

最後，陳昭姿表示，非常感謝柯文哲親自出馬協助她和各黨立委溝通，人工生殖法代理孕母解禁是柯選總統時的政見，也是民眾黨團的優先法案，我們一定會持續努力，讓所有想生兒育女的人民都能被照顧到。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2年條款生變數？「人工生殖法」沒過陳昭姿續當立委 柯文哲：私下討論

柯文哲催修人工生殖法挺「代理孕母」 國健署：需審慎評估

綠白雙柯破冰！民眾黨「1發文」露馬腳 吳靜怡嘆：終究還是忍不住

綠白合有譜？柯建銘8個字藏玄機 柯文哲自嘲「欽差要犯」

