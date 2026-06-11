推動偏鄉數位培力 中市清水數位機會中心啟用

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記者張益銘／臺中報導

為縮短城鄉數位落差，中市府教育局推動「偏鄉數位培力推動計畫」，今（11）日在清水區南寧里民活動中心4樓成立啟用「臺中市清水數位機會中心（清水DOC）」，將由臺中市清水區牛罵頭文化協進會承辦，服務中高齡、原住民族、新住民、婦女等多元族群，免費提供多元化的數位知能課，資訊應用基礎課程更優先提供以60歲以上、無資訊設備使用經或較不熟悉使用之民眾使用，期能協助提升資訊應用能力、數位素養及資安意識。

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教育局長蔣偉民表示，科技不僅能提升生活便利性，更能成為文化保存、地方創新與社區發展的重要推動力量。清水地區擁有豐富的人文歷史與自然景觀，包括牛罵頭文化及高美濕地等珍貴文化資產，清水DOC的成立，象徵地方正式邁向以數位科技傳承在地文化的新階段，透過科技結合地方特色，讓海線文化被更多人看見。

蔣偉民指出，數位機會中心（DOC）不只是數位學習場域，更是推動社區數位共融與縮短城鄉數位落差的重要平台，透過課程培力、社區參與及數位應用推廣，協助居民將科技融入日常生活，提升地方整體數位能量。

中市府教育局推動「偏鄉數位培力推動計畫」，今日在清水區南寧里民活動中心4樓成立啟用「臺中市清水數位機會中心（清水DOC）」。（中市府教育局提供）

中市府教育局推動「偏鄉數位培力推動計畫」，今日在清水區南寧里民活動中心4樓成立啟用「臺中市清水數位機會中心（清水DOC）」。（中市府教育局提供）

中市府教育局推動「偏鄉數位培力推動計畫」，今日在清水區南寧里民活動中心4樓成立啟用「臺中市清水數位機會中心（清水DOC）」。（中市府教育局提供）