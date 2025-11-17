推動健康生態圈 國泰人壽外溢保單5年拚200萬戶

（中央社記者蘇思云台北17日電）國泰人壽今天表示，外溢保單用戶約80萬戶，目標5年內達200萬戶，奠基在目前FitBack健康吧已經有170萬戶，對達標有信心；為鼓勵保戶持續透過運動、飲食保持健康，國壽規劃明年7月起把外溢回饋方式由保費折減改為全發小樹點回饋方式。

所謂外溢保單，是把保障轉換到健康促進的保險模式，像是保戶透過運動、健康飲食、定期健康檢查等行為，達成保險公司設定的健康目標，就可獲得額外回饋，像是保費折扣、保障增加、現金或點數回饋等。國泰人壽今天舉行「讓健康有力於你」記者會，說明外溢保單推動策略。

國泰人壽總經理劉上旗表示，國壽2024年起啟動「健康新組織、健康全外溢、健康點數GO、國泰健康家」4大行動方案，承諾每年億元投資健康，希望保險可以從事後補償提前到事前提升健康。國壽今年7月起達成健康險全外溢目標，但也發現有時候外溢保單初期有效果，後續可能健康行為停下來，規劃明年7月起改為點數回饋，透過高頻率發點數方式，鼓勵保戶從事健康行為。

國泰人壽今年前3季外溢保單新契約為40萬件、初年度保費達新台幣204億元，奪下外溢保單雙冠王。國壽今年外溢保單回饋（保費折減）超過1億元，加上健康推動投資1億元，今年相關健康投資超過2億元。

劉上旗指出，1年保費折減約1億元，預估轉換為全發點數會提高到1.5億元，觸動平台獎勵、帶入廠商服務與加上行銷等需要5000萬元，推估未來國人健康逐漸形成正向循環後，相關成本可能2到3億元。

國泰人壽目前合計有52張保單含有外溢機制，國泰人壽資深副總經理吳俊宏解釋，今年7月起全部健康險全外溢有43張保單外，也嘗試4張美元綜合險保單有外溢機制，還有5張投資型壽險也放入外溢機制。目前外溢保單有80萬戶，5年內希望達到200萬戶。

外溢保單會透過APP內的選項「Fitback健康吧」，提供健康達標任務，吳俊宏觀察，Fitback健康吧用戶170萬戶，5年內往300萬戶邁進。加入Fitback健康吧的男女比約4比6，年齡層方面以40到49歲占比25%最高，其次為30到39歲占比23%，以達標率來看，40到59歲的達標率最高，顯示中高齡族群對健康更為重視。

國泰人壽協理劉明達以年繳保費5萬元為例，過去可能是從事正確運動任務，第一年可折減3%保費也就是1500元，但明年7月起改為發點數後，除了3%點數回饋1500點之外，後續每週持續達到健康行為，以週週回饋點數方式，激勵用戶持續從事健康行為。

媒體關注健康險對國泰人壽未來接軌與CSM（合約服務邊際）貢獻度，國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，健康險大概可貢獻CSM約6成以上，對國泰人壽接軌確實也是重要來源，但主要仍希望保戶可以朝更健康的生活方式前進。（編輯：楊凱翔）1141117