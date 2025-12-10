推動健康職場環境 左支部榮膺「標竿獎」

記者謝承宏／臺北報導

衛生福利部國民健康署昨日辦理「114年全國績優健康職場與優良推動人員」頒獎典禮，海軍左營後勤支援指揮部結合智慧健康管理、心理支持與社區參與，積極打造健康職場環境，榮獲「健康職場標竿獎」銅獎，由政戰主任李上校出席領獎，展現國軍在職場健康促進與投入身心照護的具體成果。

頒獎典禮由衛福部次長莊人祥主持，頒發「健康職場永續卓越獎」、「健康職場標竿獎」及「健康職場優良推動人員獎」等9類獎項，表揚國內共65家企業、機關單位，並安排獲獎企業進行職場實務經驗分享，交流健康職場新思維與永續管理成效。

國軍唯一獲獎的左支部，重視官兵及員工的身心健康，致力打造安全、支持且促進員工身心健康的友善職場，持續推動全方位健康促進措施，包括設置健康照護站、提供駐點醫護人員諮詢服務、由營養師規劃健康餐食，以及每年辦理優於法規的免費健檢與疫苗接種，並透過多元運動競賽、健康講座、淨灘與健行等活動，鼓勵員工參與，提升整體健康意識與生活品質。

為落實社會責任，左支部也結合社區資源，與醫院合作辦理捐血、銀髮族關懷及家扶基金會企業參訪等公益活動，深化在地互動與連結；此外，高階幹部也以身作則，帶頭參與健促活動，建構由上而下的健康推動系統，並連續3年通過ISO9001、ISO45001與TOSHMS等職業安全與品質管理系統認證，展現持續精進的組織承諾。

海軍左支部獲頒「健康職場標竿獎」銅獎，由政戰主任李上校出席領獎，展現國軍在職場健康促進與投入身心照護的具體成果。（記者謝承宏攝）