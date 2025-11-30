推動優質企業邁入資本市場 座談會
▲櫃買主秘林婉蓉（右4）、證交所業務委員胡則華（中）、安永所長傅文芳（右3）與出席企業主管合影。
櫃買中心與證交所共同成立的「資本市場服務團」，日前與安永聯合會計師事務所共同舉辦「114年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企業一站式資本市場服務，協助企業快速掌握資本市場多元助益，並提升公司治理，擴大營運規模，為進軍國際市場奠定堅實基礎。
櫃買主秘林婉蓉表示，櫃買過去已經扶植超過2,600家公開發行公司進入資本市場，並獲世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所，截至10月底，上櫃主板掛牌家數為860家，其中有非常多的公司在上櫃掛牌時資本額並不高，但掛牌後善用資本市場的力量來為企業進行升級，進而成長為市值百億，甚至千億等級之大企業。
櫃買中心具有優異的「成交值周轉率」以及「本益比」兩大黃金特色，且是臺灣半導體、電子及生技醫療族群與生態系的重要的聚落，市場結構多元而且完整，其中包含世界級的IC設計公司、散熱模組、高速傳輸等關鍵零組件等隱形冠軍，另近幾年特色產業包含生技醫療、數位雲端、綠能環保等，也透過櫃買平台發展而成長茁壯。
證交所業務委員胡則華則指出，為協助企業順利進入資本市場，證交所支持企業，包括上市前的輔導措施、明確透明的審查標準，上市後給予ESG、公司治理與國際曝光輔導、IR議合平台、碳權交易及企業價值提升等服務，承銷商與會計師也分別負責上市櫃時程規劃及財務與內控制度建置等。所以企業在上市櫃過程中，等於有一個完整專業團隊幫助企業蛻變，透過進入資本市場，在國際上更發光發亮。
安永會計師事務所所長傅文芳則分享，政府為鼓勵更多優質企業上市櫃，逐漸放寬相關規範並設置不同板塊，企業可依自身營運規劃、資金需求與市場定位，進行適切的資本市場選擇與評估。本次座談會計有35家優質企業共同參與，並於會後與在場與會者充分交流互動，獲得熱烈迴響。
