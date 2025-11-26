推動優質廟會！ 新店警邀廟方簽署遶境行動公約

玉旨玄聖宮遶境祈福活動今年將於廿九日展開，為維持遶境安全及交通秩序，新店警方特邀相關單位及各宮廟及陣頭代表，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

新店區玉旨玄聖宮遶境祈福活動今年將於11月29日盛大展開，預計屆時將有近6百餘人到場共襄盛舉，新店警分局為維持遶境安全及交通秩序，於昨（25）日召開「玉旨玄聖宮遶境活動協調會」，邀集市府區公所、環保局、消防局等權管機關、各宮廟及陣頭代表，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，期盼活動平安順利進行。

新店警分局指出，陣頭與遶境本是台灣歷史悠久的傳統民俗信仰活動，但民眾經由媒體新聞報導，將阻礙交通、製作髒亂、噪音、打架鬥毆等印象相連結，形成民眾負面觀感。

新店警分局提到，本次簽署的「優質宮廟文化行動公約」，內容包括「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等自律宣言。透過遶境協調會呼籲宮廟自律，市府單位協助約制陣頭，民眾配合消防及警方各項交管措施，並建議用路人參考遶境路線適時彈性調整行車時間與動線，以省下寶貴行車時間，共同維護環境秩序、行人安全與車流順暢，期盼屆時遶境活動圓滿順遂。

新店警分局表示，推動「優質廟會行動公約」不是箝制宮廟舉辦廟會活動，相反地，透過事前環境、交通、清潔完整的規劃，減少民怨，維護傳統廟會文化，也讓廟會文化提升，社會歡迎，宮廟香火就愈鼎盛。