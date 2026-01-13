推動優質福利打造友善職場 凱基銀蟬聯幸福企業金獎

凱基銀行人資長江怡慧代表領獎。

凱基銀行憑藉友善職場環境與完善的員工關懷措施，再度榮獲1111人力銀行「幸福企業金獎」殊榮，這也是凱基銀行連續2年獲獎，顯示凱基銀行長期打造友善職場的具體成效，及提供同仁完善福利制度與身心照顧措施上的努力，深獲各界高度肯定。

凱基銀行人資長江怡慧表示，員工是企業最珍貴的資產，凱基銀行踐履「以人為本」的經營理念，將關懷轉化為具體的員工福利與家庭照顧制度，致力打造一個幸福、友善的職場環境，讓每位員工都能在這裡找到歸屬感，實現自我價值。

凱基銀行積極打造幸福職場，在員工福利及照護上，提供員工及眷屬公費團體保險，展現對員工及其家人的關懷與照顧。此外，為鼓勵員工追求工作與生活平衡，除了提供員工到職即享有優於勞基法的特別休假，還提供員工本人及眷屬生日假，健檢假、及志工假等多元假別。值得一提的是，凱基銀行重視員工照顧家庭成員的需求，更推出多項優於法令的假別，包括產假、陪產檢及陪產假，搭配推行彈性上下班制度，成為員工照顧家人背後強而有力的後盾。

凱基銀行亦重視員工身體、心靈及財務面向的健康狀況，設立多面向的健康支持計劃，包括生理健康的定期健康檢查、心理健康的員工協助方案（EAP）提供心理諮商服務及舉辦促進心理健康講座，財務健康面的員工持股信託及不定期舉辦財務健康講座等，完整照顧員工各方面的健康。

此外，凱基銀行去年與企業工會完成第二次團體協約之續約，不僅延續既有的福利制度外，更進一步擴展員工關懷措施，朝向勞資雙方「共好」邁進，展現公司與工會共同努力提升員工權益的成果。

凱基銀行未來將持續優化員工各項福利與關懷措施，致力打造充滿歸屬感與成就感的職場氛圍，同時與員工攜手並進，共同樹立幸福企業的最佳典範，成為求職者首選的卓越職場。