推動全方位衛生保健培訓 台中市衛生局今11/20表揚績優志工

台中市衛生保健績優志工暨團體表揚大會大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府衛生局今（20）日舉辦「114年度衛生保健績優志工及團隊表揚大會」，以「衛愛志工 幸福台中」為主題，向長期奉獻公共衛生服務的志工夥伴致上最誠摯的感謝。台中市政府衛生局副局長邱惠慈親臨會場頒獎，表揚1名特殊貢獻獎得主、3名績優志工督導、3隊績優團隊及109名績優志工，現場氣氛溫馨感人。

衛生局說明，今年特殊貢獻獎由中國醫藥大學附設醫院志工隊志工林塗田獲得，林志工因母親重病住院期間，深受醫護的細心照顧，那份溫情成為他回饋社會的起點。自103年加入志工行列以來，服務時數已累積超過4,500小時。十多年來，只要志工隊有任務，他總是隨傳隨到、義無反顧，即使住在距醫院10公里外的大里區，也從不缺席。他表示，助人為樂，善行即是福報，想在自己「還有能力做點什麼」時，幫助更多人。

廣告 廣告

副局長邱惠慈頒發特殊貢獻獎。（圖/記者廖妙茜翻攝）

衛生局表示，行善不分場合、不分對象，林志工帶領志工隊多次前往啟能中心、南投偏鄉與社福機構，傳送愛心與物資，提供課輔、衛教及關懷服務。他分享，真正的服務，是在別人最需要時伸出援手，有次於社區關懷活動中，發現一名獨居長者生活困頓，他認為，志工不該評判他人的過去，只要此刻他需要被幫助，我們就該伸出援手。這樣的態度完美詮釋志工倫理守則的精神—「我願客觀超然，堅守立場，不感情用事」。

邱副局長指出，台中市目前共有94隊、超過5,000名衛生保健志工，服務遍及醫療院所、社區及各區衛生所，在第一線提供社區衛生防疫、預防接種協助、衛教宣導及健康關懷等衛生保健相關服務。他們以溫暖的笑容和實際的行動，陪伴市民走過挑戰、度過難關，成為台中健康守護網的關鍵力量，感謝所有志工的加入，衛生局未來將持續推動多元志工培訓與激勵措施，讓更多人加入「愛的行動」，共同打造「健康幸福城」，讓幸福從服務的微笑開始綻放。