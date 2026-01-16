推動全民國防 憲兵司令部94周年慶擴大募兵的全面動員

憲兵是首都防衛的衛戍部隊，憲兵指揮部實兵演練城鎮戰，吸引許多學童專注學習。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】全募兵制在台灣已經實施了四分之一世紀，雖然在美國施壓下徵兵制將回復一年役期，但臺灣的全民防衛將來仍是以募兵制為主，憲兵指揮部(前身是憲兵司令部)已經有94年歷史，憲指部部慶的重頭戲一貫都是實兵操演，近年憲指部的部慶操演逐漸從反恐戰轉型為城鎮防衛戰，內容更精彩刺激，也成為青少年學生爭相參觀的重頭戲。

國防部憲兵指揮部是執行募兵制的人力資源招募最積極單位，憲指部所屬的各憲兵營和直屬單位，包括202指揮部、205指揮部及裝甲憲兵、憲兵特勤隊都已經全面出動，開始進行招募優質新血的積極宣導，憲指部的部慶也開放很多平民、後憲、民間人士和家屬進入營區參觀，包括精采的閱兵和實兵操演，以及各式最新兵器包括刺針飛彈體驗，手槍和自動步槍的BB彈射擊體驗也成為很多婦女和學童有興趣項目。

有效射程1000公尺的狙擊步槍，一般女性捧起來不輕。 (魏冠中攝影)

城鎮戰演練，已經成為一般民眾最有興趣的實兵操演節目。 (魏冠中攝影)

