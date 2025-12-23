推動全社會防衛韌性法制化 賴清德下3裁示：從學校建立跨世代韌性教育

總統府今（23）日召開全社會防衛韌性委員會第6次會議，會後由總統府發言人郭雅慧轉述總統賴清德裁示。郭雅慧說，賴清德做出了3點裁示，第一，全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作的機制；第二，要從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及；第三，要推動以演訓為本的軍民整合，使防衛能力能夠紮根社會。

郭雅慧表示，經過1年多的努力，全社會防衛韌性促成了中央政府與基層之間的連結，並且也加深了台灣與國際對話的多元性，更讓國人提高對於災防還有各種緊急狀況的反應意識，不過賴清德仍然提醒，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，需要更積極讓全社會都擴大參與。

郭雅慧說，賴清德做出了3點裁示，第一，全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作的機制。賴清德請行政院由中央統合地方、落實民間協力的原則，針對部會分工還有地方政府的角色、民間參與授權啟動制度化的工作，務必確保所有部會都清楚自己的責任，也讓非政府組織、社區以及家庭都能夠了解到面對危機時的相關作為。

郭雅慧表示，第二，要從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及。賴清德請行政院統計相關教育資源，並且要加強與多元的公民團體合作，納入不同世代族群的需求發展出跨世代教材，讓國人能夠更深厚的資訊素養，以及防災能力。

郭雅慧說，第三，要推動以演訓為本的軍民整合，使防衛的能力能夠紮根社會。請行政院督導各部會，在能源、運輸、通訊、醫療、民生物資、金融韌性等議題上，先行就各自的責任啟動演練，演練務必要制度化、科學化、無劇本化，並且透過系統性的分析演練成果，來掌握進度，並且確保部會之間的作為，足以應對潛在的風險。

郭雅慧表示，同時賴清德也請國防部思考各種緊急時刻的民生需求，並且研議如何讓民間力量與國軍協作的機制納入演習的訓練之中，演練必須要擴展到基層，因為不分地區、不分年齡、不分社區或校園裡，都有需要守護的國人，所以必須要整合所有的民間力量。

郭雅慧表示，賴清德表示，世界跟區域的局勢正在改變，而且是快速轉向，隨著台灣面對灰色地帶的行動增加，資訊戰無所不在、供應鏈被武器化，還有民主社會的開放包容不斷被試探被消耗、被滲透被分化，現在是要緊急行動的時機，最後賴清德請行政團隊把會議上的各方意見納入後續施政考量，務必用更積極開放的態度納入民間能量，也深入台灣的韌性，確保全體國人的生命財產安全。

