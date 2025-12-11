推動公共工程數位賦能引領數位新治理 企業低碳共前行

「公共工程數位賦能論壇」，同時與中興工程顧問公司簽訂合作協議。(圖:行政院公共工程委員會提供)

▲「公共工程數位賦能論壇」，同時與中興工程顧問公司簽訂合作協議。(圖:行政院公共工程委員會提供)

行政院公共工程委員會與中興工程顧問股份有限公司十日於集思交通部國際會議中心舉辦「公共工程數位賦能論壇」，以資料交換標準、雲端系統及數位工具應用為核心，推動公共工程數位治理。工程會同時與中興工程顧問公司簽訂合作協議，接受中興顧問公司無償授權的推廣版專案管理資訊系統與營建管理資訊系統，並邀集產官學界專家共同探討工程數位轉型的未來發展，展現政府推動數位化的決心與行動力。

工程會陳金德主委表示，一一四年度施政計畫明確將「全生命週期管理電子化」列為核心目標之一，並透過此次合作啟動三大行動：包括一、建立全國資料交換標準，統一工程資料交換標準，讓不同系統、不同機關可互通數位資料，減少重複送件與資料轉換時間；二、強化公共工程雲端系統，將品管與施工紀錄全面雲端化，建立未來可導入AI自動檢核資料庫，降低人為錯誤並提升作業效率；三、厚植大數據應用能量，整合工程各階段資料，協助政府即時監控工程進度與品質，並提供政策規劃的數據支撐。

陳金德指出，資料交換標準將作為跨機關資料串接的基礎，提升資訊的即時性與準確性；雲端資料庫未來亦可導入ＡＩ與自動查核工具，降低人為錯誤並提升作業效率；而大數據應用則將整合施工階段資料，優化政策規劃與工程監督，落實行政院智慧國家方案中「數位治理」的願景。

同時，陳金德說明，數位化推動將取代現行以紙本文件為主的自主檢查、抽查等人工流程，不僅提升全國約四萬件在建工程行政效率，更是落實減碳目標的重要工具。透過無紙化、電子化作業，能有效減少紙張使用與文件運輸所造成的碳排放；未來，也可透過平台即時蒐集各項施工階段碳排放數據，建立工程階段碳盤查數位基礎。

另外，工程會亦推動《政府採購法》修正，共計修正五十二條條文，現在作業程序為草案預告階段，未來將可進一步提升採購效率、完善停權制度、保障廠商權益、強化公平競爭及精進作業流程。

中興顧問董事長陳伸賢表示，此次捐贈的推廣版系統PMIS以及CMIS，具備三級品管品質查驗與施工自主檢查等功能，並支援網頁雲端操作與模組化擴充。中興工程除提供完整程式碼、操作手冊與安裝說明外，亦將協助政府與營建產業建立跨部門數位應用機制，推動價值共創目標。

在簽約儀式上，雙方透過系統中數位查驗的電子簽名功能，即時完成簽署與時間留存，以無紙化方式完成無償授權契約簽訂。此舉展現出數位化的即時性，更象徵公共工程邁向數位轉型的重要一步。