推動公園美學 竹市西雅公園入口意象改善完工
新竹市公園及觀光區設施維護管理中心辦理「西雅公園入口意象改善工程」，已於近日完工，並新增新竹市吉祥物「皮卡」造型圖樣，透過更新入口設施及導引燈光，提供市民更安全、友善的公園出入環境。
工務處表示，本案投入經費新臺幣120萬餘元，施工期程共40日曆天，採分階段施工方式，一期自8月20日至10月3日，二期自10月9日至10月27日，施工期間配合民眾使用動線調整，以降低對周邊環境及使用者的不便。
公管中心說明，此案入口意象採不鏽鋼與燈箱整合設計，外觀以雷射切割字樣與烤漆處理結合鍍鋅骨架，內部搭配節能LED燈組，夜間提供柔和均勻的光源，兼具導引功能與視覺美感，展現公園清新活潑的意象。
公管中心進一步指出，入口意象的設置除提升公園整體識別度外，亦考量材質耐久性與後續維護便利性，兼顧安全、美觀與節能效益。工程完工後將納入例行維護項目，持續檢視燈箱照明、草皮生長及景觀整體品質，確保設施長期穩定運作，營造市民舒適宜人的休憩環境。
