推動六年成果成冊 《聆聽共同體》專書呈現臺東聲音藝術節文化累積

▲臺東聲音藝術節。

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府主辦「臺東聲音藝術節」，以「多物種的糾纏 The Entanglement of Multispecies」為策展主題，今（6）日於臺東美術館大文創教室舉行《聆聽共同體：2020–2025 臺東聲音藝術節合輯》專書發行會，辦理參展藝術家作品導覽與座談交流，吸引眾多民眾、藝文工作者及地方社群參與，活動氣氛熱烈。「2025臺東聲音藝術節」展覽展至明(7)日，歡迎民眾前往美術館欣賞。

臺東縣府指出，《聆聽共同體：2020–2025 臺東聲音藝術節合輯》完整收錄藝術節六年來策展脈絡與推動成果，包括藝術家駐地創作、臺東聲景採集、跨域展演、論壇與教育推廣紀實等內容，呈現聲音如何在時間中逐步堆疊為一座可被閱讀、被感知的文化風景。不僅是藝術節的階段性成果，也為在地文化、自然環境與聲音實踐之間的連結，留下重要紀錄。

臺東的聲音藝術節2020年以聲音為切入點，串連地方文化、自然環境與跨域創作。此次專書出版，集結六年努力，展現臺東作為聲音藝術實驗場域能量，讓更多人透過「聆聽」重新理解，感受不同生命與環境之間細緻而多層的連結。

文化處提到，專書的出版完整呈現藝術節發展軌跡，象徵臺東逐步建立專屬的聲音文化檔案，將持續透過展覽、創作、教育與國際交流，拓展更多聲音與地方文化。

策展人張溥騰強調，臺東聲音藝術節以「聲音經驗」為核心，透過展覽、駐地創作、影展、工作坊與跨域合作等多元形式，讓聲音成為連結人、土地與自然的重要媒介。專書收錄多位藝術家在臺東的田野調查、創作歷程與跨域實驗，是藝術節從實踐走向長期累積的重要里程碑，期望觀眾以開闊視角理解豐富的聲音地景。（照片記者朱達志翻攝）