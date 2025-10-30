推動加速淨零轉型！賴清德拚明年發布「2050年循環經濟路徑圖」

記者盧素梅／台北報導

賴清德總統今（30）日主持「國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」。（圖／總統府提供）

賴清德總統今（30）日下午主持「國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」時表示，台灣近年來積極推動循環經濟及能源轉型政策，上週環境部公布《台灣循環經濟路徑圖》草案，也正在推動資源循環法規修法工作；去年綠色科技產業附加價值已超過5千億元，證明「綠色成長」是驅動國家整體發展的強大動能。

賴清德強調，未來除了要繼續強化這股動能，做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型新局；也會結合更多民間力量，逐步強化面對災害能力，建立更完整氣候調適機制，提升各城鎮韌性，在台灣打造「韌性廊道」，因應各類型的挑戰。

賴清德開場致詞全文如下：

今天是「國家氣候變遷對策委員會」的第五次會議，也正式啟動第二屆委員會的任期。

在會議的一開始，我要代表政府感謝第一屆全體委員這一年多來的專業貢獻與建言，協助政府確立國家減碳目標、整合跨部會行動等多項關鍵工程，為台灣的淨零轉型奠定重要的基礎。

接下來，淨零轉型將全面進入「加速落實」的階段。今天我們要歡迎兩位新成員：一位是來自成功大學的林子平特聘教授；另一位是臺灣科學媒體協會常務理事、同時也是行政院青年諮詢委員會的雷雅淇委員。

而因應行政團隊的調整，行政院張惇涵秘書長將與環境部彭啓明部長共同擔任本委員會執行秘書，副執行秘書則由總統府鄭俊昇副秘書長擔任。此外，因職務異動，由國發會葉俊顯主委及經濟部龔明鑫部長擔任委員。感謝各位委員加入委員會，也期待一起創造豐碩的工作成果。

過去幾個月，丹娜絲颱風、樺加沙颱風接連來襲，對雲嘉南和花蓮造成嚴重災情，而在每一次挑戰中，我們都看見台灣社會的良善與韌性。

我要再次感謝所有堅守崗位的第一線人員以及來自全國各行各業的救災超人，中央也會持續與地方合作，完成各項復原工作。

除了風災水患，異常的酷熱也籠罩全台，持續到10月的高溫就是最清楚的警訊，這樣的氣候災害，未來只會更頻繁、更嚴峻。從亞洲的暴雨、歐洲的熱浪、到美洲的森林大火，極端氣候已經是全球的「新常態」，持續衝擊著每一個國家的社會與經濟。

與此同時，國際的貿易格局也正發生劇烈的重組，新的關稅壁壘、新的綠色供應鏈要求，都對以出口為導向的臺灣帶來複合式的挑戰。

來自氣候與經濟變化的雙重壓力，也對社會造成不安、加深對未來的不確定性。但政府的態度很明確：我們一定會做人民與產業的後盾，堅定轉型的方向，讓台灣迎接挑戰、成功轉型、穩健邁向世界。

政府會全力維持電力的穩定供應，確保民生與產業的用電需求。對於受到國際情勢衝擊的產業，特別是中小微企業，政府也會持續提供各項協助，一起克服挑戰。

正因為外部的挑戰如此嚴峻，我們更要堅定內部的轉型，因為一個更具韌性、更能適應氣候變遷的臺灣，才是一個經濟更自主、國力更強盛的台灣。

台灣正走在轉型的路上，並且大步前進。就在上週，環境部公布《台灣循環經濟路徑圖》草案，我們預計最快在明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，也正在推動資源循環法規的修法工作。

去年台灣綠色科技產業的附加價值已經超過5千億元，占GDP的2%。其中，循環經濟、再生能源系統、能源效率領域的附加價值，更占了綠色科技產業的7成3，顯示出關鍵地位。

這是台灣近年來，積極推動循環經濟及能源轉型政策的具體成果，證明「綠色成長」是驅動國家整體發展的強大動能。

我們要繼續強化這股動能，讓轉型的契機擴散到社會的每一個角落。因此，做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型的新局，是我們加速落實階段的關鍵課題。

我們除了要倚重所有委員的專業，稍後也特別要借重簡又新顧問的宏觀視野，給予我們勉勵和提醒，讓我們在公私協力上可以做得更好、更到位。

而我們一切的努力，就是為了提升人民的生活品質，守護我們共同的家園。因此，今天的會議將聚焦兩大議題：

第一，是人民的「安居」。一個更節能、更不怕風雨的家，就是韌性國土的基礎。稍後內政部將報告「近零碳建築的轉型與展望」，包括設下2030年可達成住宅部門減碳35%的目標，來為這個重要的工程擘畫更清晰的藍圖。

第二，是人民的「健康」。我們推動淨零，不只是為了減碳，更是為了乾淨的空氣。環境部將會報告「淨零路徑下，空氣污染改善的共效益契機」，探討如何創造雙贏。

在轉型這條路上，挑戰很多，但我們不能因為眼前的風雨，就偏離正確的航道。

未來，政府會持續努力，並結合更多民間力量，逐步強化臺灣各地面對災害的能力，建立更完整的氣候調適機制，提升各城鎮的韌性，在臺灣打造「韌性廊道」，來因應各類型的挑戰。

這是一場攸關國家未來的總體戰，需要政府、產、學及社會各界的攜手合作。讓我們凝聚所有力量，化挑戰為契機，共同打造一個更好、更強、更具韌性的臺灣。

最後，總統聽取簡又新顧問主講「政府領航、民間齊心：共創淨零轉型新局」、內政部董建宏次長報告「近零碳建築的轉型與展望」及環境部彭啓明部長報告「淨零路徑下空氣污染改善共效益契機」。接著就報告事項與委員們進行意見交流。

