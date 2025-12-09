推動助理費除罪化引發工會抗議 陳玉珍：我不會撤案

陳玉珍今（9日）說，提案是立委的權力，她不會撤回提案，助理若有意溝通、陳情，可以提出修正動議或相關意見，但不要污名化連署立委及提案立委。（資料照／董孟航攝）

國民黨立委陳玉珍近日推出助理費除罪化相關修法，全案經院會討論付委審查，但該案引起各界強烈反彈，連藍營基層也強力抨擊；立法院助理工會將於週五至議場抗議，要求撤案。對此，陳玉珍今（9日）說，提案是立委的權力，她不會撤回提案，助理若有意溝通、陳情，可以提出修正動議或相關意見，但不要污名化連署立委及提案立委。

陳玉珍今說，立法院助理公會要採取行動是其權利與自由，但當初提案時自然有經過審慎討論跟縝密研究。尤其助理費的事情由來已久，辦公室研究了美國、德國、日本、英國、韓國等各國的助理費制度，「我們提出修法是有法制依據的，雖各國制度略有不同，但都以國會議員作為國會助理的僱主」。

陳玉珍表示，這次修《立法院組織法》、《地方制度法》，不能說是為哪個黨派所修，在國會涉及相關案件的有藍、有白、也有綠，地方也有議員觸犯法令。她強調，她所提出的版本不是一鎚定音，也並非不能改變，助理跟立委是夥伴關係，也可以提出修正動議，這能夠討論，不要污名化提案或是連署的立委，說他們想要自肥。

陳玉珍說，她之所以可以領銜提案，是因為本身沒有助理費的問題，也可能很快就要離開立委的位子，所以提案非常公正，內容也經過嚴謹研究。她強調，歡迎立院助理陳情或溝通，助理工會可以提出撤回訴求，但提案是立委的權力，她不會撤回提案。

陳玉珍直言，助理費法制化是經過縝密研究，如果助理工會對提案的內容有意見，其也有相關專業跟素養，就可以提出修正案；但立委有法律推動的節奏，會照著進程往前走。



