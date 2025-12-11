推動助理費除罪化惹議！藍營內部壓力大 陳玉珍版本不撤案擬再修正

國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化相關修法，引發跨黨派助理不滿，連署要求撤案。（資料照／董孟航攝）

國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化相關修法，引發跨黨派助理不滿，連署要求撤案。據悉，藍營內部雖有暫緩聲浪，但地方系統仍持續施加壓力，陳玉珍版本預計仍不會撤案，有待接納各界意見後再做修正。

近年各地民代助理費詐領案頻傳，無論是藍綠白都有人遇上相同問題，全國正副議長聯誼會今年多次向國民黨立院團、立法院長韓國瑜請命，盼立委協助修法，放寬助理費使用範圍，並比照國務機要費「除罪化」，以釐清長期處於模糊地帶的助理費制度。

不具名藍委透露，助理費問題是歷史共業，本來就有討論空間。不過推動助理費除罪化後座力大；今年全國正副議長聯誼會請命時，正值大罷免時期，黨內就有人擔心被大做文章、徒添柴火，如今法案未經討論、不夠成熟就付委，引發基層激烈反應是預期之內。

據了解，陳玉珍未來將選金門縣長，選舉壓力較小，因此才會由她提出法案。不過該版本大幅放寬助理費使用範圍，國民黨內有不少立委看到法條後，也是大吃一驚；有藍委就私下直言「漏洞百出」，毫無辯護空間，根本是陷人於不義。

助理費除罪化議題越燒越大，藍營內外雜音頻傳，尤其明年地方選舉在即，有不少藍委都擔憂動搖選情，希望修法進程能夠暫緩。有青壯派藍委就表明，現在的版本不夠周延，還需要多加討論，推動時程必定要再慢點，而若該版本未來進到三讀議程，就不排除「跑票」。

不過，據了解，地方系統認為助理費法制化有其必要性，近日持續透過相關人士在黨中央及藍委間奔走勸說，欲弭平異音。部分藍委被夾在黨意與民意之間，壓力山大成了「夾心餅」。

有不具名藍委表示，推動修法不是不行，但絕對不會是目前這個遭到各界詬病的版本，預計未來該版本不會排案。知情人士則坦言，黨內壓力不斷，陳玉珍預計不會撤案，但會探討周延後再修正；明天黨團大會將會提出討論，不排除未來再推出更為完整的法案，畢竟不能忽視基層民意，不會躁進修法。



