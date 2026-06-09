推動南台灣美學升級 日本視覺形象風格大行其道

透過常態性的系統化訓練，讓形象美學成為企業內訓的標配。 圖：映彩形象/提供

[Newtalk新聞] 近年南台灣產業、金融快速發展，從大南方計畫與半導體S廊帶的成形，到亞灣金融特區的落地開展，讓大量高薪科技新貴與國際商務客不斷湧入，這些習慣穿著體面，將個人形象視為第二張名片的高端人士，直接引爆南部星級飯店、百貨公司與傳產企業的視覺形象軍備競賽。南部企業主長期以來常以穿拖鞋談億級生意的草根韌性與在地豪氣為傲，然而隨著產業面臨國際化競爭、ESG企業治理要求及二代、三代陸續接班，這份不羈正迎來最具優雅姿態的「形象革命」，形象管理已正式從個人精緻消費，躍升為南部服務業與傳產轉型的B2B剛性需求。

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這場隱形產業升級的幕後推手之一，正是「映彩形象」的負責人麻伊，以推動南台灣美學升級為願景。當台積電與外資將目光投向南方，高階服務業迫切需要將第一線員工的儀容標準化與高級化，以接住這波高端消費紅利。以高雄洲際酒店等精品飯店為例，麻伊將日本形象大師的嚴格標準帶入企業，針對新進員工進行高度客製化的企業形象培訓，內容涵蓋符合品牌精神的妝髮、美姿美儀、商務對答語速與音頻控制，並導入正統日式名片交換禮儀。這場美學覺醒的影響力甚至延伸至醫療與大型機構，背後隱含著Z世代職場的深刻變革，在缺工時代，一家注重員工美學與形象內訓的企業，就是最強的雇主品牌，更容易招募到優秀的年輕世代。

對美感毫不妥協的銳利眼光，源自麻伊骨子裡深厚的藝術底蘊。從小深耕音樂領域、主修聲樂的她，曾獲教授推薦赴美國音樂名校茱莉亞學院深造，但她毅然選擇赴日修習婚禮企劃，返台後擔任頂級新娘秘書長達10年，更在形象美學領域深耕7年。為了將美學轉化為具備國際標準的專業架構，她持續進修並考取「四季12型色彩診斷國際證書」、「22型外表形象診斷高階認證(22 taste scale)」及「日本顏分析與骨架穿搭顧問認證」等多項日本最高階形象權威證書。也是日本JPCA官方認證的海外色彩講師，更是日本形象大師大森瞳在台唯一的入門弟子。

企業的視覺形象已然升級為戰略武器，站在風口浪尖上的企業決策者，個人形象自然成了商務談判中不言自明的名片。針對傳產二代與青年接班人日理萬機、排斥盲目瞎逛的痛點，麻伊推出極速導購服務，在客戶到達前獨自場勘1~2小時，鎖定商品目標，讓客戶到場後只需精準試穿，2小時內便能完成整季的品味升級。

隨著高雄走向國際商務與高科技發展的黃金期，麻伊的藍圖已超越單純的形象顧問，而是逐步邁向「企業美學教練」的宏大戰略，希望將形象培訓列入企業的年度ESG內訓，透過常態性的系統化訓練，讓形象美學成為企業內訓的標配，因為員工的儀態與門面，就是公司的無形資產與品牌商標，不論是站上國際展會還是面對外資，視覺形象代表企業治理的第一道門面。

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