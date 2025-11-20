推動南島共同體強化原民外交布局！黃仁籲加速台北—關島直航完成整體拼圖

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

【警政時報 包克明／臺北報導】國民黨平地原住民立委黃仁今(20)日在外交及國防委員會質詢時，特別關注台北－關島直航的進度。他強調，今年兩度赴關島訪問期間，美國關島總督古蕾露（Lou Leon Guerrero）多次提及直航的重要性，更在 5 月訪台時向賴總統提出「提供優惠與誘因，吸引台灣航空公司恢復定期航班」的具體提案。

黃仁強調，今年兩度赴關島訪問期間，美國關島總督古蕾露（Lou Leon Guerrero）多次提及直航的重要性。(國會頻道)

外交與國防委員會上午邀請外交部長林佳龍進行｢推動國際合作發展策略與進展｣專題報告並備詢。黃仁指出，台灣與關島同屬南島語系，文化與歷史連結自然深厚，加上理念相近，是推動原民外交、發展「南島共同體」的最佳起點。然而目前台關僅剩美國聯合航空每週一班航班，嚴重影響商務與觀光能量。

廣告 廣告

關島總督古蕾露和到訪的台商企業負責人合影。(圖／黃仁國會辦公室)

黃仁引用統計指出，2019 年台灣赴關島旅客高達 28,216 人次，後因疫情與直航停飛大幅下滑；但去年恢復直飛後，旅客數明顯回升，證明市場需求強烈。

關島議長特蕾莎·M·泰拉耶和到訪的台商企業負責人合影。(圖／黃仁國會辦公室)

黃仁說，11月這次由他居間牽線操辦的關島行，計有包括鼎鈞管產管理公司、天明製藥股份有限公司、領先奈米製藥生技股份有限公司、遠龍國際旅行社、和洋國際貿易有限公司、宏翰電機有限公司、智順科技股份有限公司、貴子坑開發事業有限公司、斯其大科技股份有限公司等9家台商成行，與關島當地政府及民間企業充分交流，相談甚歡，「若我國航空公司願意重新投入直航，不僅方便國人，也會是對關島極大的善意，對雙邊交流具深遠意義。」。

黃仁指出，推動「南島共同體」，立委敲門、外交部要接手。(圖／國會頻道)

黃仁強調，推動南島共同體與原民外交，是他身為原住民族立委的重要任務，這次的兩次關島交流，雖然稱不上豐收，但已摸索出可行路線。他也肯定外交部幕僚積極協助，但強調「敲門的是立委、開門的應該是外交部」，未來真正要讓南島共同體成形，仍需外交部成為主力。

談及原民外交推動時，黃仁表示，外交部在國際事務有豐富經驗，但對部分原民政策並不熟悉，因此務必要與原民會共同推動。他透露，原民會已規劃明年組團出訪巴拉圭。他說，「巴拉圭原住民人口約 14 萬，甚至 90% 國民具有南島語族血統；官方語言還包含瓜拉尼語，主流族群使用原住民語，代表政府高度尊重原住民族。」。

黃仁指出，我國整體外交最後一塊拼圖就是原民外交，既然原民會也在協助國家外交工作，期待外交部全力配合，在經費、資源、行政協調等方面給予最大幅度支援，讓兩部會共同打造真正具國家定位的原民外交，讓我國整體外交與全球接軌能夠更趨健全的發展。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光