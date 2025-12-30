推動南臺灣科技廊帶有成 臺南地政團隊獲內政部優良獎肯定





臺南市長黃偉哲今（30）日下午主持市政會議，接受地政局呈獻榮獲「內政部114年地政業務督導考核單項業務優良」及「第30屆地政貢獻獎」兩項殊榮，並親自頒發內政部「114年度內政業務志願服務銅質獎」予臺南地政事務所志工張賜三先生。黃市長肯定地政局在業務督導考評、志工服務推動及個人專業貢獻等面向皆表現亮眼，充分展現臺南地政團隊的整體專業實力與行政效率，為市政推動再添佳績。

地政局長陳淑美表示，臺南市區段徵收業務於今年11月11日內政部主辦的地政節慶祝大會中，榮獲「全國單項業務優良獎」，成績斐然。其中，「南科A-O區段徵收」計畫於114年全力推動，備受各界矚目。該案總面積達375公頃，涉及超過2,000名地主，補償金額突破千億元，為臺南市歷來規模最大、程序最為複雜，且社會關注度極高的徵收案件。面對龐大工作量與高度壓力，地政局同仁秉持專業、依法行政與為民服務的使命感，在最短時程內，於12月16日完成徵收公告、12月底完成補償發價，並將於明年1月順利取得土地，成功達成臺南作為「南臺灣科技廊帶」核心城市的重要政策目標。

此外，地政局地籍科科長謝炅廷亦榮獲「中華民國第30屆地政貢獻獎」，表現備受肯定。謝科長在「臺南市不動產防詐聯繫平台」架構下，積極向民眾推廣地籍異動即時通與住址隱匿等政策，發揮即時預警與阻詐功能。地政局截至今年底，已通報83件疑似案件，成功攔阻14件，攔阻金額高達1億74萬餘元，有效守護市民的財產安全。

本次同樣受到矚目的，還有榮獲內政部志願服務銅質獎的張賜三先生。現年71歲的張先生，自民國100年9月加入臺南地政事務所志工行列，服務年資已逾14年，累積服務時數超過1,500小時，長年以來勤奮不懈、熱心奉獻，深獲肯定。張先生退休前任教於臺南市永福國小，長期站在教育第一線，陪伴學生成長、引導學習方向。退休後，他延續教育工作中培養的耐心、細心與同理心，投入地政志工服務，將關懷社會的精神化為實際行動，成為市府服務體系中溫暖而穩定的力量。

