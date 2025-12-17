推動友善校園及生命教育有成 南市多校獲肯定

友善校園獎卓越學校安平區億載國小、國民中學傑出導師慈濟中學國中部黃淑如(左二)於市政會議獻獎

教育部「友善校園獎」及「生命教育特色學校及績優人員」評選，臺南市繳出亮眼成績單，「友善校園獎」由億載國小榮獲「卓越學校」、慈濟中學黃淑如教師獲頒「國民中學傑出導師」；後壁國中入選「生命教育特色學校」，進學國小王淑慧老師榮獲「生命教育績優人員」。

市長黃偉哲表示，本次獲獎不僅代表臺南市在全國教育上推動有成，也顯示各校教師長期默默耕耘、用專業與溫度陪伴學生成長的價值。