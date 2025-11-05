推動台南機場再進化 陳以信：恢復兩岸直航闢特色航網

議員李啟維指台南運河明年開通百年，要求市府跨局處規劃，成為台南新亮點。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南機場十二月將直航日本熊本與沖繩，角逐台南市長寶座的前立委陳以信要求台南機場再進化，推動「台南機場恢復兩岸直航，並規劃專飛大陸內陸主要城市航點」，讓台南再度成為南部對外的重要航空門戶。

陳以信指出，台南機場過去曾有香港、武漢等兩岸包機航線，後來陸續中斷，一度連一條國際航線都不剩，機場免稅店被迫關門，任立委時，他曾協調挽留最後一條越南航線，最終仍停飛，令人惋惜。市府與虎航合作，年底將開通沖繩與熊本航線，可望帶動觀光與商機，然每週僅兩班顯示航線規模仍有限，台南機場潛力未充分發揮。

台南機場恢復兩岸直航，陳以信矢言打造專飛大陸內陸航點的航空樞紐。 （記者林雪娟攝）

陳以信表示，若當選，將致力改善兩岸城市交流，與陸委會、民航局及兩岸航空公司積極協調，恢復台南機場的兩岸直航功能，並進一步規劃「專飛大陸內陸城市」特色航網，如成都、重慶、武漢、鄭州等台商聚集區，與其他直航機場區隔定位。

這項政見不僅有助提升觀光與機場經濟效益，也能便利南部台商往返，節省通勤成本、促進商務交流。他說，台南若能專攻兩岸內陸航線，具有發展成為「直航航空樞紐」潛力，並有效分流桃園、高雄的航班壅塞，改善南部民眾出入境便利性。陳以信指出，當前兩岸僵局無助台灣經濟發展，唯有勇於突破僵局、擴大民間交流，才能為台海注入和平契機，也為台南經濟注入新動能。