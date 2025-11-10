推動台灣轉型正義的下一步 5民團自12日起舉辦系列講座活動

近年來，民進黨政府持續推動「去蔣化」的轉型正義，日前內政部更提出全台中正路的改名計畫，引發社會各界議論。 圖：林朝億/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 台灣針對轉型正義的下一步該如何做，才能引起政府的有感、社會的有感，因此包括辜寬敏基金會、新台灣和平基金會、台灣安保協會、經濟民主連合、台灣公民人權聯盟等5個民間團體，將於11月12日至2026年01月21日，舉辦「被雷打到的瞬間—記憶、覺醒、反抗」一系列講座。

辜寬敏基金會等5民團指出，生活在民主台灣，你是否真正理解，過去有多少無聲的血淚換來今日的歲月靜好？身處今日的我們，肩負著形塑未來的責任，但那些被刻意掩蓋、被扭曲的「過去」，是否仍像無形的枷鎖，限制著我們對「未來」的想像？我們常以為威權統治已是過去式，但它的遺毒——從教育、媒體到日常的價值判斷——真的消失了嗎？

相關主辦團體表示，「若你曾對這一切感到困惑、憤怒，甚至無力，那麼，你不是局外人。這場覺醒，正需要你的加入！」

民團希望以「被雷打到的瞬間—記憶、覺醒、反抗」 系列講座，促成一場集體的SENSE-MAKING。比標準答案更重要的，是提供真實的聲音與犀利的視角；我們相信這不只關乎過去，更是影響現在與未來的重要關鍵。這是關於「我們是誰」的探問，也是鞏固民主的行動。

民團指出，講座講師橫跨學術、社運、文學、媒體界——包括王美琇、李筱峰、陳列、張正霖、呂昱、林瓊華、陳俊宏、黃惠貞等重量級講者，他們將從歷史記憶、轉型正義、威權控制、反抗精神等不同切面，帶領大家直視那些被噤聲的傷痕，從中汲取前行的勇氣與智慧。

【講座資訊】

* 時間：2025年11月12日至2026年01月21日（詳見表單內場次）

* 地點：濟南長老教會B1小禮拜堂（台北市中山南路3號）

* 合辦單位：辜寬敏基金會、新台灣和平基金會、經濟民主連合、台灣公民人權聯盟、台灣安保協會

* 報名連結： https://forms.gle/tYLmesjQwJEmPjveA

