推動台語 教育部明年成立台語沉浸式學習基地

教育部政務次長劉國偉致詞

第二屆全國台語政策民間會議全體合影

台語政策推動聯盟今（14）日在國立臺灣師範大學舉辦第二屆全國台語政策民間會議，提出成立中央及地方「台語復振委員會」、積極推動各地方以台語作為通行語，以及深化台語作為教學語言等三大訴求，邀集學界、民間團體與政策實務工作者，共同檢視台語政策推動現況。出席會議的教育部次長劉國偉表示，教育部明年將在嘉義成立台語沉浸式學習基地，營造台語學習環境。

台灣公民參與協會秘書長許慧盈表示，根據2020年內政部人口普查統計，總人口中有31%主要使用台語，54%為次要使用者，這群人口代表「會說、會聽」台語，但因環境影響，在日常生活中較少使用，所以整體而言，全臺約有超過七、八成的人具備台語使用能力，顯示台語的「底氣仍在」。然而，6至14歲使用台語的比例僅有7.4%，這正是積極成立「台語復振委員會」的重要原因。希望透過更為多元的政策推動，而不僅侷限於學校教育，藉由委員會的力量，將這54%宛如基底土壤的族群重新翻鬆，才能讓僅有7.4% 的幼苗持續成長。

教育部政務次長劉國偉表示，目前全臺已有約400所幼兒園推動台語沉浸式教學，在中小學階段，投入力道更大。針對過去曾有教師以「學生不學台語就不教」的說法，教育部已明確表態不允許此類情形，強調不論學生是否選修，都應保障其學習權利。以114學年度為例，全國已有超過10萬門本土語文課程，修課學生達160萬人次，其中台語課程逾5萬班，學生人數接近140萬。未來關鍵不只在「學台語」，而是能否進一步「用台語教學」，如同 EMI（以英語授課），逐步推動以台語教授生物、數學、社會等學科，這將是一條需要長期努力的道路。同時，教育部已推動「教師第二專長」制度，將台語納入培訓，截至目前已有 3 萬多名教師受訓，較三年前成長一倍以上，但仍「遠遠不夠」，相關政策將持續推動與精進。

劉國偉次長說，明年將在嘉義設立全臺第一個「部辦」的台語沉浸式學習基地，營造開放的學習環境，不僅讓說台語的人使用，更歡迎不講台語的人走進來認識、欣賞台語。另方面，台語認證考試自推動以來，累計已有23萬人報考，並在上週首次於美國華盛頓特區舉辦考試，順利完成首度海外場次，這不只是規模或經濟問題，更是語言與文化的展現，顯示台語在國際間的能見度與認同度持續提升。未來，教育部將持續推動台語認證，不僅在國內擴大參與，也希望鼓勵更多海外、尤其是年輕世代投入考試，讓台語在世界各地持續傳承。