推動國家防癌計畫 賴清德喊出2030年前癌症死亡率降1／3

今天是「世界癌症日」，賴清德總統今（4）日上午以錄影方式致詞表示，政府以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫，強化精準醫療，並編列預算確保癌症新藥基金永續運作，目標在2030年前將癌症標準化死亡率降低三分之一。期盼未來共同努力，讓健康成為臺灣進步的重要力量。

根據國際抗癌聯盟的統計，癌症是全球死因第2位，平均每年約有1千萬人死於癌症；在臺灣，癌症也連續43年蟬聯國人十大死因之首，賴清德指出，這些數據都提醒我們，癌症的早期篩檢、即時治療與健康促進非常重要。

身為臺灣首位醫師出身的總統，他說他深刻理解，癌症對國人的健康照護與家庭經濟確實已形成巨大的壓力。因此，我們定下目標，希望在2030年之前，達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

為了達成這個願景，賴清德表示，政府以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫。去年的癌症篩檢經費，不但從前一年的28億元，大幅擴增為68億元，篩檢人次也因此較前一年新增106萬人次，總共累計536萬人次。

政府也積極提升精準醫療的能力，透過基因檢測、精準診斷與跨部會合作，建立國際級資料庫，使臺灣與國際醫療標準接軌。

此外，政府推動「癌症新藥基金」，截至去年10月，我們已經收載20項新藥以及16項擴增給付，受惠人數達1萬2300人，預估支付將近122億元。賴清德承諾，未來政府將持續編列預算，確保癌症新藥基金的永續運作。

他說，防癌這條路，需要政府、民間、地方與國人共同努力。他想對所有癌友與家屬說，「你們並不孤單。政府會與醫療團隊、病友團體共同合作，讓國人健康、家庭美滿、國家更強」。他也相信，只要我們團結努力，就能夠讓希望持續滾動，讓健康成為臺灣進步的重要力量。

