推動國產羊肉溯源管理 新竹肉品市場執行成效獲評鑑特優

食安議題頻傳，為了讓民眾安心買、安心吃，新竹肉品市場自114年起增加羊隻溯源管理，執行成效獲得肯定，榮獲「國產羊肉溯源制度評鑑」特優的殊榮，新竹肉品市場公司總經理詹皓智6日在主管會報獻獎，縣長楊文科感謝新竹肉品市場的努力，守護民眾吃得健康安全。

縣長楊文科表示，執行溯源管理主要是為有效管理疫病保障食肉安全，不僅可以增進餐桌上的安全，也提升了產業的整體價值與競爭力。新竹肉品市場對於豬隻的溯源管理已實施很長時間，前陣子非洲豬瘟事件想必對民眾心理、經濟民生及台灣養豬產業造成多方面的衝擊，不過也因豬隻溯源的完善性，因此才能在最快時間內阻斷病毒傳播鏈、保護龐大的養豬產業與經濟，並恢復消費者對國產豬肉的信心。

新竹肉品市場指出，為了讓民眾購買到優質又新鮮的羊肉，新竹肉品市場配合中央畜產會政策，自114年起增加羊隻溯源管理，做好羊隻源頭管理，疫病監控。目前全國共有21處肉品市場，已有19處肉品市場參加羊隻溯源管理，近年各肉品市場除了提供公平、公開的交易場所外，亦配合政府執行有關政策，包括防疫檢疫、調節毛豬供需、促進共同運銷制度及豬肉、羊肉溯源管理制度，以上皆為確保國人的食肉安全，建立消費者對國產生鮮肉品的信心，並區隔市場並提升產業價值。

全台灣羊隻飼養共1319場，其中新竹縣地區占24場；全台灣在養頭數為10萬8560頭，新竹地區占1194頭，雖然新竹縣非羊隻主要生產地，僅占全台約2%左右，縣長楊文科依然非常重視此溯源制度。若發生食安事件時「國產羊肉溯源管理」可快速追溯問題源頭，有效降低業者及消費者損失，同時能區隔進口羊肉，讓消費者能「聰明選、健康吃」，提升產業競爭力。

