推動國際藝術外交 竹市邀捷克玻藝家Lukas Novak打造在地公共藝術

竹市邀捷克玻藝家Lukas Novak打造在地公共藝術，Lukas於新竹都城隍廟瞭解在地信仰文化、參訪霓虹燈技法、進行玻璃創作現場示範。(圖由新竹市文化局提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

為深化新竹市與捷克的文化合作及拓展城市國際藝術交流，新竹市政府今(一一四)年攜手捷克經濟文化辦事處及捷克中心臺北，透過公開徵選方式，邀請捷克玻璃藝術家 Lukas Novak 到竹市創作公共藝術。文化局表示，透過此次跨國藝術合作，不僅引進捷克當代玻璃藝術的創作能量，也為城市公共空間注入嶄新美學視野。

文化局長王翔郁表示，此次與捷克的國際藝術交流始於去(一一三)年受邀參訪捷克玻璃工藝及相關產業，為雙方合作奠定良好基礎。今年二月，捷克經濟文化辦事處代表史坦格(David Steinke)與捷克中心臺北主任馬凱棠(Maketa Zahumenska)拜會市府，雙方就邀請捷克玻璃藝術家來竹市創作公共藝術達成初步共識；七月並於捷克當地正式啟動公開徵選計畫，共吸引六位捷克玻璃藝術家投件，最終由當代玻璃藝術家 Lukas Novak 脫穎而出，展現其深厚的創作能量與國際藝術視野。

廣告 廣告

王翔郁表示，藝術家Lukas Novak出生於玻璃藝術世家，從四歲起接觸玻璃創作。長年浸潤於工藝文化之中。他致力於將傳統玻璃工藝與歷史檔案轉化為當代藝術語彙，是捷克近年備受矚目的新生代創作者之一。其創作融合材質研究、精湛工藝技法與豐富敘事性，橫跨藝術與設計領域，曾多次入選威尼斯玻璃週、米蘭三年展、洛杉磯Stereoscope等國際展會。其作品亦為德國德勒斯登藝術工藝博物館與摩拉維亞美術館典藏，展現其在國際藝術舞台上的高度專業與影響力。

文化局指出，為汲取創作靈感並深入理解新竹市的文化脈絡，藝術家Lukas Novak 近日抵達竹市，展開為期兩週的實地訪察行程。期間除勘查新竹州廳、影博館、北大公園等潛在公共藝術設置場域外，也走訪舊城區多處重要景點，親身感受城市風貌與地方文化內涵；同時前往春池綠能玻璃工廠、玲瓏窯及黃順樂工作室等在地工藝場域，深入了解新竹玻璃工藝的發展歷程，並尋求與在地材料與技術合作的可能性。

文化局補充，此次訪察的成果將作為明年公共藝術設置的核心素材，相關作品預計於第十五屆玻璃藝術節正式揭幕。作品將以玻璃為主要媒材，回應新竹城市光線、歷史與科技交織的城市特質，打造兼具藝術美感與地方認同的公共藝術作品。