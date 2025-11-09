推動在地文化參與、實踐與傳承 六堆文化資產工作坊展開跨域交流

▲「文資・這點事：2025六堆文化資產實踐與能動工作坊」全體大合影 存的實踐」

【記者 王苡蘋╱屏東 報導】為拉近民眾與文化資產的距離，提升在地社群對文化保存的行動力，客委會客發中心昨日在六堆客家文化園區舉辦「文資˙這點事：2025 六堆文化資產實踐與能動工作坊」，邀集文化資產保存單位、團體、實務工作者及關心文資議題的民眾，共同交流在地文化資產保存與推動經驗。

▲【第二場次】與談–在地實踐：民眾參與（左起澎湖知識平臺吳鷗翔創辦人、成大歷史學系謝仕淵副教授、臺江社區大學吳茂成執行長）

本次工作坊聚焦「從理解到行動」的文化實踐，從文化資產保存、地方參與、博物館角色、社區行動到無形文化資產傳承，以多元視角引導參與者思考如何將文化關心落實於日常生活。

▲【共下來討論】–新丁新枝一起來-文化資產保存與推動的困境（左起臺藝大古蹟修護學系教授邱彥貴、佳冬六根莊三山國王廟管理委員會張高松副主委、楊永合總幹事、賴子淳主委）

議程包含三大主題分享與實務對談：

第一場「典藏再現：博物館角色」由國立臺灣歷史博物館石文誠副研究員及客發中心邱秀英副研究員，解析博物館如何透過典藏活化推動文化資產教育與保存。

第二場「在地實踐：民眾參與」，邀請台南社大台江分校吳茂成執行長及澎湖知識服務平台創辦人吳歐翔，分享社區參與與地方文化行動的推動模式。

第三場「文資推手：保存者」則由美濃客家八音團、雲林馬鳴山鎮安宮五年千歲文化中心及臺南學甲慈濟宮祭祀組代表，以案例分享傳統藝術與民俗文化的保存經驗。

活動最後以「佳冬六根莊作福拜新丁新枝」為討論案例，邀請三山國王廟代表分享現況與面臨的挑戰，與民眾共同思考未來推動方向。

▲「文資・這點事：2025六堆文化資產實踐與能動工作坊」與會貴賓、保存團體、專家學者合影。

客發中心主任何金樑表示，自 111 年起，中心與六堆各界攜手推動文化資產保存，今（114）年「佳冬六根庄作福拜新丁新枝」及「六堆客家祖牌製作」已獲屏東縣政府登錄為無形文化資產，象徵在地與政府合作成果逐漸顯現。六堆客家文化園區將持續扮演六堆生態博物館平台角色，凝聚地方力量，讓文化得以長久傳承與永續。（圖╱客家委員會客家文化發展中心提供）