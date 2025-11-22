推動地緣穩定 國民黨的歷史機遇

從台灣視角出發，地緣政治的挑戰固然包含兩岸、台美及台日關係等多線交錯，但內部黨派政策的運作，確也扮演舉足輕重的作用。近期AIT處長谷立言會晤國民黨主席鄭麗文，而藍白高峰會突如其來的順利完成，加上接下來可能展開的「鄭習會」，國民黨儼然又站上牽動台灣命運的十字路口。

台灣政治的運作繞不開美國意志。谷立言拜會鄭麗文就台美關係與兩岸政策交換意見，並邀請訪問華府，白宮或許已嗅到「風向藍營吹」的氛圍。這場會晤，有兩個訊號格外重要。

其一，谷立言明確表態「不尋求衝突」，其背後隱含的無疑是華府對賴當局在兩岸議題上冒進的不滿；尤其歐洲與中東局勢尚不明朗，美國自是難以負荷台灣點燃新地緣火藥桶。

因此，谷立言的談話不僅隱含對綠營兩岸衝突路線的否定態度，也是向藍營釋出應主動煞車的訊號，未來國民黨能否在美方期待下藉著國會優勢，建立一條不受民進黨阻撓的兩岸溝通管道為區域降溫，後續發展值得觀察。

其二，華府與國民黨接觸，亦可能希望藉助藍營替未來中美互動預留空間。鄭麗文近期提出以和平為主軸的兩岸論述，目前已先獲得北京高度肯認，而美國在印太的首要目標既然是力求穩定，川普個人亦極力促成明年春天訪問大陸，國民黨或可順勢成為美方期望台海穩定的重要助力。

由此回頭看台灣的政治發展，11月19日的藍白主席高峰會儘管未觸及細部的戰術擬定，但兩黨展現的堅定互信程度確實超乎預期，藍白共打2028的可能性正在上升。因此，橫亙在國民黨與民眾黨眼前的一道重大考題，就是他們要如何提出符合台灣主流民意期待的兩岸論述。

不可諱言，藍營對降低台海衝突雖頗具自信，但近年的兩岸論述乏善可陳，如何說服白營共推一個具說服力的觀點，充滿挑戰。尤其，國民黨要與民眾黨合作的動力之一，無非是想拓展中間選民和年輕票，但這些票源有很大一部分源自淺綠，他們對兩岸議題存在高度敏感性甚至是敵視，要想建構出一道能縱橫彼此市場的論述，談何容易。例如，近日國民黨副主席蕭旭岑提出「一國兩區」的概念，明顯未獲得白營太大回應，即可略知一二。

但即使如此，黃國昌日前公開提及不排斥與習近平見面，代表藍白雖有分歧，但對「交流」與「和平」這兩個關鍵字，確實存有高度共識，大有機會以此為基礎拓展出新的兩岸論述。

在外部助力與內部白營的加持下，國民黨正站上穩定區域局勢的風口浪尖，兩岸和平的生機再現。歷史際遇隱隱到來，就看國民黨能否掌握住這樣的歷史責任了。（作者為英國國際戰略研究所成員）