推動增稅預算案引爆民怨 保加利亞總理宣布聯合政府總辭、國會已通過

保加利亞總理熱利亞茲科夫12月11日宣布聯合政府總辭。路透社



保加利亞聯合政府因欲推動增稅預算案，引爆民眾長年怒火，上月底至本月連日示威。政府雖於2日宣布撤回預算案，但已擋不住洪水般的民怨，總理熱利亞茲科夫（Rosen Zhelyazkov）11日宣布辭職。保加利亞國會12日通過聯合政府總辭。

擁有240席的保加利亞國會以127票對0票，通過接受政府總辭。內閣將以看守身分持續運作，直到新政府成立。

路透社報導，保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）必須先授權國會最大黨團嘗試組成新內閣，若組閣失敗，將輪到第二大黨團。若仍無法成功，拉德夫才會指定新總理人選領導看守內閣，直到舉行新一輪選舉。

政治分析家認為，提前舉行國會選舉的可能性更高，將是保加利亞自2021年以來的第8次選舉，且結果恐怕仍是高度分裂的國會，難以組成穩定政府。

美聯社報導，這也是保加利亞近5年來垮台的第9屆政府，且發生在保加利亞預定明年初加入歐元區的前幾週，凸顯其政局的不穩定。

保加利亞聯合政府垮台的導火線，是政府原欲提出的明年度預算案，計畫透過提高稅負與社會保險費率，以支應更多國家支出。

但預算案引爆民眾對政治菁英普遍貪腐的長期不良觀感，加上民眾認為缺乏公義的強烈失落感，形成全國性示威，且抗議群眾不少是年輕人。

保加利亞首都索菲亞的國會大廈外，12月10日晚間擠爆示威群眾，要求聯合政府下台。路透社

熱利亞茲科夫領導的聯合政府自1月就任以來，撐過6次不信任案投票，但這次街頭抗議規模空前，徹底改變局勢。

他11日宣布請辭時引用了一句拉丁文格言「Vox populi, vox Dei」（人民的聲音就是上帝的聲音），表示對不斷升高的民意壓力作出直接回應，要求政府下台的聲浪已到了無法忽視的程度。

保加利亞人口約640萬，2007年加入歐盟，預定明年1月1日起將本國貨幣列弗（lev）改為歐元，成為歐元區第21個成員國。

