推動多族群文化！排灣婚禮儀式移師台中 原民文化節驚豔登場
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】2025台中市原住民族文化節，在大雅區的「泰雅之山」、梧棲區的「阿美之海」相繼舉辦結束後，今年第三場的「排灣之屯」於今（22）日上午在國立勤益科技大學中正堂戶外廣場盛大登場。今日活動由市府原民會與太平區公所共同辦理，特別以排灣族文化為主題，並首次於都市地區呈現珍貴的「排灣族貴族婚禮下聘儀式」，吸引眾多市民到場見證，感受排灣族家族傳承及婚姻價值的文化內涵
活動一開場即由「貴族婚禮下聘儀式」揭開序幕，儀式中包括「聘禮獻納」、「家族迎賓」等關鍵橋段，象徵雙方家族之間的尊重與盟誓。活動更將排灣族文化中的「鞦韆」與「瞭望台」，移師到都會區，在整個儀式的過程中，透過解說讓民眾能直接理解排灣族對貴族身分、守護與庇佑的信仰意涵，場面莊重而富感染力，成為活動最受矚目的亮點。
市府原民會指出，此次活動也結合國立勤益科技大學與中部地區原住民族學生資源中心，動員原民學生協助儀式動線、展演流程、市集引導、文化體驗操作及鞦韆、瞭望台等象徵物的文化解說。透過青年實際投入活動運作，使文化不只被呈現，也能在世代間自然傳遞，展現原民青年對文化的責任與自信。
除文化儀式外，現場同步舉辦原住民族樂舞競賽，多組隊伍以歌聲、鼓點、服飾與隊形展現各族群的美學與故事性，舞步細膩、情緒飽滿，獲得現場熱烈掌聲。從儀式、市集、體驗到樂舞展演，呈現原住民族多元文化的活力與魅力，提供市民一場兼具教育性與藝術性的文化旅程。今日活動也有來自台東縣金峰鄉及屏東縣獅子鄉部落族人千里到來共同參與，展現跨縣市文化交流的深度。
市府原民會表示，今年文化節跳脫以往採分區辦理，分別以「大雅—泰雅之山」及「梧棲—阿美之海」展現不同族群的文化，均獲熱烈迴響。三場「原聚・山海屯」各具特色，未來將持續推動跨區域、多族群的文化活動，讓原住民族文化在台中持續發揚並深入市民生活。
