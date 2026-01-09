推動學童營養午餐免費 嘉義市民團擬邀中央地方民代連署

大嘉義馬拉松協會理事長蔡協成呼籲嘉義市中央、地方民代同連署，建請市府研擬推動國中小營養午餐免費政策，盼在黃敏惠任內落實執行/陳致愷提供





嘉義市曾首創全國推出「班班有冷氣」政策造福學子，但「國中小營養午餐免費」政策，如今卻落後其他縣市，當初「班班有冷氣」幕後推手、大嘉義馬拉松協會理事長蔡協成認為，嘉義市「國中小學生營養午餐免費」政策已討論超過10年，卻仍在原地踏步，讓「學生營養午餐免費」之教育政策再度落後他人，呼籲嘉義市立委王美惠、國民黨不分區立委林倩綺、民眾黨不分區立委張啓楷及嘉義市議會所有議員共同連署，建請市府研擬推動，盼在「勇媽」市長黃敏惠任內落實執行。

大嘉義馬拉松協會理事長蔡協成呼籲嘉義市中央、地方民代同連署，建請市府研擬推動國中小營養午餐免費政策，盼在黃敏惠任內落實執行/陳致愷提供

蔡協成表示，目前全國已有 10 個縣市實施學校營養午餐免費政策，一月有台北市、基隆市、雲林縣也陸續跟進，累計共 1 6個縣市讓學生午餐「零負擔」。反觀嘉義市，相關市府跟議會討論推動「學生營養午餐免付費」已超過10年，卻仍停留在原地踏步，讓嘉義市在「學生營養午餐免付費」之教育政策上再度落後他人。

蔡協成回顧 2018 年，嘉義市率先在國中小學教室裝設冷氣，比其他縣市早了約 4 年，也因此獲評為幸福健康城市第一名。這證明只要市府願意，嘉義市完全有能力在教育與孩子的營養健康上走在前端。

蔡協成說，嘉義市財政狀況良好，雖市府教務處以加碼投資營養午餐，表示讓家長僅負擔38元，孩子就可享用高品質午餐，強調補助力道與食育完整度領先全台。反觀雲林縣長張麗善為了雲林人的尊嚴，並在立委張嘉郡允諾爭取落實新版財劃法下，不惜舉債籌措經費，從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。嘉義市更應思考「國中小營養午餐免費」政策的可行性。

國立嘉義大學教授翁頂升指出，嘉義市的營養午餐不僅關係到嘉義市在地學童的健康發展，也直接影響兒童體能表現，長遠而言甚至可能影響嘉義市生育率與整體人口素質，因此具有高度的重要性。

大嘉義馬拉松協會公關長陳致愷表示，在嘉義市目前「零負債、稅收穩定，且每年仍有約11多億元盈餘」情況下，為了孩子的營養健康，也為了減輕年輕家庭的經濟負擔，更應該順勢推動學生營養午餐免費政策，實質造福嘉義市2 萬多名學生與其家庭，「好的政策應該不分黨派一起推動」。

