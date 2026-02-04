推動學術有成 東海奪學位論文貢獻、金量、金心獎獲國家四大獎肯定

楊朝棟圖資長及圖資處同仁於行政會議獻獎，展現東海大學學術資源豐碩成果。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】東海大學於國家圖書館年度會議中獲頒「學位論文開放獎」、「學位論文資源貢獻獎」，並囊括書目資訊貢獻最高榮譽「金量獎」與「金心獎」兩大獎。值得一提的是，東海近五年在電子學位論文下載數、授權數及綜合貢獻評比皆穩居私校龍頭，電子全文授權率更達100%。

國家圖書館王涵青館長(左4)頒發「學位論文開放獎」，黃一民副圖資長(左2)代表領獎。（圖/記者廖妙茜翻攝）

東海大學在學術研究推廣與資源共享領域再創佳績，於國家圖書館舉行之「2025年臺灣電子學位論文聯盟年會」與「全國圖書書目資訊網 (NBINet) 合作館館長會議」中，榮獲「學位論文開放獎」及「學位論文資源貢獻獎」，更同時囊括「金量獎」與「金心獎」兩項書目資訊貢獻大獎，圖資處圖資長楊朝棟日前於行政會議獻獎，與全校師生共享榮耀。

國家圖書館王涵青館長(左4)頒發「學位論文資源貢獻獎」，黃一民副圖資長(左1)代表領獎。（圖/記者廖妙茜翻攝）

根據臺灣博碩士論文知識加值系統統計數據顯示，東海近五年在電子學位論文之下載數、授權數及綜合貢獻評比，皆穩居私立大學前段班，在電子全文授權率的表現更是亮眼，年度授權率達100%，充分展現東海致力推動知識公共化與學術傳播的卓越成果。

國家圖書館王涵青館長(左4)頒發「金量獎」，採編組陳婷婷組長(左1)代表領獎。（圖/記者廖妙茜翻攝）

不僅如此，東海以全國書目編目品質與資源共享機制上的卓越貢獻，成為年度書目資料上傳量排名前10%的績優圖書館，更是睽違六年再度獲「金量獎」國家級肯定；同時，東海也以長期穩定推動資源共享，落實「一館編目，多館分享」願景，於全國公共圖書館、專門圖書館及大學圖書館中脫穎，獲「金心獎」殊榮。

國家圖書館王涵青館長(左5)頒發「金心獎」，採編組陳婷婷組長(左2)代表領獎。（圖/記者廖妙茜翻攝）

楊朝棟圖資長表示，此次獲獎成果不僅是全校師生共同致力於學術創新與知識傳播的結晶，也展現圖書館作為校內資源核心樞紐的重要價值。透過完整保存與有效分享學術產出，圖書館會持續協助師生在既有研究上持續精進。楊朝棟說，感謝全校師生無私授權與圖書館同仁的專業投入，不僅提升我國整體的學術品質，更為東海大學未來的學術發展奠定堅實基礎。