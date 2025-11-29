推動安寧照護與預立醫療諮商成效亮眼 台東醫療團隊勇奪衛福部多項肯定

台北榮民總醫院台東分院深耕安寧緩和醫療及預立醫療照護諮商，榮獲推廣績優獎。（北榮台東分院提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台北榮民總醫院台東分院深耕安寧緩和醫療及預立醫療照護諮商（ACP），致力提升重症患者與長者照護品質，榮獲衛福部「113年度安寧緩和推動獎勵」推廣績優獎；並連續第四年奪得「預立醫療照護諮商推動績優獎勵」推廣績優獎，雙獎肯定再次印證醫療團隊的專業與努力。

衛生局長孫國平指出，北榮台東分院整合醫師、護理師、社工、心理專業等跨領域人力，積極走入社區、部落與長照機構，推動預立醫療照護諮商及安寧緩和服務。同時持續宣導病人自主權利法、預立醫療決定（AD）及善終理念，讓民眾能更了解自身在醫療決策上的權利，並提前思考生命末期的醫療選擇。

除醫院表現亮眼，地方衛生所也展現推動生命教育的強大能量。台東市及卑南鄉衛生所積極推廣健保卡器官捐贈意願註記，成果名列東區衛生所組前二名，分別獲得第一名與第二名佳績，充分展現基層公共衛生團隊在倡議器官捐贈與提升民眾生命自主意識上的貢獻。

台東縣醫療與衛生體系此次榮獲多項肯定，不僅象徵台東在生命末期照護推動上的重要里程碑，也展現區域醫療與公衛團隊攜手打造「尊嚴照護、溫暖善終」的願景正在實現。未來，醫院、衛生所與社區團體將持續合作，深化病人自主、安寧緩和及器官捐贈的觀念，讓尊重選擇、善終圓滿的理念在台東深扎，陪伴更多家庭面對生命旅程的重要時刻。