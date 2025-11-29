推動安寧照護預立諮商成效佳 臺東醫療院所獲肯定

推動安寧照護預立諮商成效佳，臺東縣衛生局長孫國平前往臺北榮民總醫院臺東分院祝賀。

在衛生福利部舉辦114年度「榮耀圓滿．心願同行」聯合頒獎典禮中，臺北榮民總醫院臺東分院推動安寧緩和醫療與預立醫療照護諮商（ACP）服務，致力提升長者及重症患者照護品質，榮獲衛福部「113年度安寧緩和推動獎勵」推廣績優獎，連續第四年榮獲預立醫療照護諮商推動績優獎勵績優獎雙項殊榮。

另外，臺東市及卑南鄉衛生所在「健保卡器捐意願註記」推廣成果表現優異，分別榮獲東區衛生所組第一名及第二名，在推動器官捐贈與生命教育方面，獲得肯定。

臺東縣衛生局長孫國平恭賀臺北榮民總醫院臺東分院、臺東市及卑南鄉衛生所有這麼好的成效。他表示，北榮臺東分院積極整合院內外資源，結合醫師、護理師、社工與心理輔導等專業團隊，推動「預立醫療照護諮商」及「安寧緩和照護」，深入社區、部落及長照機構進行宣導與諮詢，讓更多民眾了解病人自主權利法、預立醫療決定（AD）及善終理念，這些榮譽是全體醫療團隊努力成果，展現臺東落實「以病人為中心」照護理念決心。

孫局長說，醫療院所榮獲多項獎勵，是對臺東縣在生命末期照護推動上的肯定，更象徵臺東地區醫療與公共衛生團隊共同打造「尊嚴照護、溫暖善終」的願景逐步實現。未來，醫院、衛生所及社區團體攜手合作，深化病人自主、安寧緩和及器官捐贈，讓「尊重選擇、圓滿人生」觀念深耕發芽。