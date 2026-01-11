推動客語教學語言學校及教學者 苗栗獲獎學校及教師出爐

客家委員會一一四年獎勵推動客語教學語言學校，苗栗縣獲獎學校銅鑼相中興國小附設幼兒園將獲得二十萬元獎勵金。（記者江乾松攝）

▲客家委員會一一四年獎勵推動客語教學語言學校，苗栗縣獲獎學校銅鑼相中興國小附設幼兒園將獲得二十萬元獎勵金。（記者江乾松攝）

行政院客家委員會為鼓勵落實及推廣客語教學績優學校，並獎勵推行客家語言文化成效優良者，辦理獎勵推動客語教學語言學校及客語教學語言者遴選作業公布獲獎名單。苗栗縣共有內灣國小、中興國小附設幼兒園兩所學校，以及建國國中黃秋香主任、內灣國小附幼李育芸教保員及私立小木偶幼兒園許惠茹教保員三人獲獎，展現苗栗在客語教育推廣上的成果。

廣告 廣告

內灣國小長期推動「客語生活學校計畫」與「客語沉浸式計畫」，在保存與推廣大埔腔方面成效卓著。從幼兒園到國小全面實施大埔腔教學，並於校園「客語日」播放客家歌謠，將客語融入問候語與標語，營造「聽得到、說得出、用得上、覺得有趣」的環境。透過系統化策略，讓客語不僅是學科，更深入校園活動與家庭生活，成功讓客語走出課堂、融入日常。

中興國小附幼自一0八學年度起推動沉浸式客語教學，一一一學年度更成為苗栗縣首所全面實施「全客語教學」的公立幼兒園，並連續五年榮獲「客語沉浸式績優園所」。園所秉持「以客語為日常、以文化為核心」理念，將語言融入課程、遊戲、唸謠與音樂，營造全語境學習環境。教學團隊全員具備客語中高級認證，並積極透過親子共學、耆老共學及社區達人入校，強化家庭與社區連結，成為母語教育推廣典範。

在個人獎項方面，建國國中黃秋香主任自民國九十一年取得教育部本土語支援教師資格以來，長期推動客語教學與文化，結合科學、閱讀、茶文化、食農教育及永續發展，讓客語走入生活。並且帶領學校以「閱讀客」為核心課程，連續三年獲優良教案肯定，多次獲「客語生活學校」績優。黃主任指導的建國愛樂合唱團更在全國音樂比賽屢獲佳績，此次獲獎是對其努力的肯定。

內灣國小附幼李育芸教保員則積極推廣大埔腔，從課程設計、生活用語到家庭營造皆有成果。並持續進修，提升客語聽說讀寫能力，更帶領園內老師建立客語社群，成為沉浸式教學的堅強後盾。課程與活動設計多元，成功激發孩子學習客語的動機與自信，並推動「客語回歸家庭」與「社區運用」，鼓勵親子互動及與長輩交流，深獲肯定。

私立小木偶幼兒園許惠茹教保員自九十五年進入小木偶幼兒園，從閩南媳婦到客語推廣者，專責教學行政並專注學習客語。從不懂客語到通過中級考試，展現堅毅精神。透過專業社團與輔導團隊，積極推動客家文化進入家庭與社區，實踐「語言歸屬者」理念。

客委會將於一一五年三月二十日舉行頒獎典禮，屆時頒贈獲獎學校獎座、獎狀各一只及二十萬元獎勵金；得獎教師則獲獎座、獎狀各一只，並提供國內外進修增能機會，以激勵持續推動客語教育。

苗栗縣長鍾東錦表示，感謝客委會對縣府及所屬學校的肯定，縣府將持續加強推動客語教學與文化傳承，冀望達成「客家大縣教育文化薪傳」目標，讓客語在校園、家庭與社區中持續發揮文化力量。