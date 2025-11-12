推動家庭教育 竹縣家庭教育中心攜手9鄉鎮深入社區
新竹縣家庭教育中心推動「美好家庭成長團體方案」，今年由家教中心志工團與9鄉鎮農會、樂齡學習中心及社福中心合作，共辦理28場次家庭教育活動，吸引907人次參與。家教中心表示，115年度除了持續與各單位合作辦理外，中心也將新研發「認識多元型態家庭」新方案，持續將家庭教育相關概念帶入社區。
新竹縣家庭教育中心表示，「志工」是社會默默行善不可或缺的力量，中心擁有一群負責任的志工團隊，自108年度研發「美好家庭成長團體方案」，從110年開始試辦推廣，今年除了攜手竹北、新豐、湖口、寶山、峨眉、橫山及竹東地區等農會辦理活動，還新增新豐、新埔、竹東、北埔等樂齡學習中心及竹北區社福中心的合作。
新竹縣家庭教育中心努力深入社區推廣的家庭教育議題包括「家務分工」、「家人溝通」、「家人關係」、「情緒管理」及「家庭資源管理」等五大團體方案，帶領志工也不斷地由實際演練中滾動調整方案內容，善用帶領技巧及運用大團體討論、小組分享等，使學員從示範與回饋中學習，建構相互支持的學習氛圍，提升學員們對於家庭教育議題的關注，經過連續4年的服務推廣，活動受到許多民眾的喜愛與支持。
新竹縣家庭教育中心指出，今年最後一場外展活動「家人溝通-愛在屋簷下」於11月4日在芎林樂齡學習中心圓滿落幕，在樂齡中心的協助及家教中心推廣組志工的帶領之下，藉由桌遊、影片了解溝通議題，並學習5種愛的語言。美國著名婚姻治療師蓋瑞‧巧門（Gary Chapman）歸納出5種表達愛的方式，分別為肯定的言詞、精心的時刻、貼心的禮物、服務的行動及身體的接觸，透過以上5種方式，可以促進民眾與其家人間感受到愛的流動，提昇彼此的親密感受。
