推動寺廟環保轉型 張善政：讓信仰延續、城市更永續
▲桃園市長張善政聽取民政局及環保局針對「桃園市寺廟環保轉型行動—讓信仰延續，讓城市更永續」的專題報告。（圖：桃園市政府提供）
桃園市長張善政主持市政會議，聽取民政局及環保局針對「桃園市寺廟環保轉型行動—讓信仰延續，讓城市更永續」專題報告。張善政表示，市府團隊致力於將宮廟文化從單純的宗教祭祀提升至文化與藝術的層次，並推動「環保減香」、「活動優質化」及「跨局處資源整合」三大方向，以豐富宗教場域的文化底蘊。
張善政指出，每逢春節期間，市府將安排宮廟參香及發放福袋的活動，市府團隊將以身作則，示範環保參拜。原則上，市府代表與廟方主委各自上香一炷，以實踐減香的理念。此外，為避免信眾因「搶頭香」而引發推擠意外，呼籲參拜應以誠心為重，並請相關單位推廣具創意且有秩序的參拜方式，以營造平安祥和的走春環境。
張善政強調，桃園的宮廟擁有許多出自傳統工匠的珍貴藝術品，文化局可協助將宣傳重點由節慶祭祀擴展至工藝與文化的欣賞，並盤點具藝術價值的宮廟導覽。針對繞境活動，張市長指出應重視宗教的莊嚴本質，致力於營造適合全家參與的高品質慶典。
副市長蘇俊賓表示，為改善繞境活動所引發的噪音、空氣污染及環境髒亂問題，市府將透過強化跨局處合作機制來應對。市府於一一四年已制定「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，未來各局處在協助辦理活動時，將參考主辦單位過往活動的實施程度，以具體實踐宗教活動環境友善的目標。
民政局表示，市府近年推動寺廟改造，透過創意祭典和數位導覽，提升宮廟的開放性和文化識別度。包括結合角色ＩＰ的景福宮、呈現客家文化的褒忠祠，以及整合藝陣的龍元宮，展現宗教文化與當代美學的融合。中壢仁海宮結合信仰與棒球賽事，桃園龍德宮則推動四媽祖繞境活動，展現宮廟的社會影響力。
環保局指出，市府持續推動祭祀行為轉型，輔導二百八十八家寺廟響應環保措施，並設置四百座紙錢集中箱。一一四年統計顯示，透過集中燒紙錢和代金制度，減少焚燒逾二千公噸，碳排放減少約八百九十公噸，有效降低ＰＭ2.5等空污排放，顯示環境改善成效。
