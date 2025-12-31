推動專業培力與水域安全教育 台東縣府與台東大學簽署備忘錄
記者鄭錦晴／台東報導
台東縣府教育處為推動水域運動教育，促進資源共享與專業合作，三十一日由處長蔡美瑤與國立台東大學體育學系，簽署「水域運動推廣交流合作備忘錄（ＭＯＵ）」，雙方就教師專業增能、人力資源支援及場域與器材共享三大面向展開合作。
蔡美瑤表示，雙方重點合作項目包括，專業人才培力，辦理水域運動及安全教育培訓課程，並互供參訓名額，提升基層教師與專業教練專業知能。專業人力支援，縣府推動水域運動課程與活動期間，台東大學將視需求提供專業人力協助，落實產學交流。設備與場域共享，依互惠原則共享水域運動場地、器材與設備，優化教學空間與學習資源配置，使學子能接觸更先進、多元的教學器材。
水域運動推展不僅著重技能學習，更重視水域安全意識與正確風險觀念的培養。蔡美瑤強調，透過此次合作機制，除可提升課程專業度與教學品質外，也能激發學生學習興趣，使水域運動在「安全、專業與實踐」三層面同步強化，達成「親師生共好」的目標。
此項合作備忘錄效期為三年。未來雙方將在此框架下，持續研議多元合作模式與具體實施細則，確保合作細項能落實在各級學校，為台東培育更多體育與水域運動人才，並深化台東在全國水域運動的領導地位。
