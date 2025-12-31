推動小琉球「低碳、無塑、智慧」旅遊 鵬管處攜手在地協會交出亮眼成果

▲小琉球推動使用循環餐具，減少一次性餐盒造成的廢棄物及減少碳排放量。（圖／鵬管處提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】近年小琉球成為南台灣一處熱門旅遊景點，每年吸引上百萬遊客到訪，為推廣永續觀光，打造小琉球為低碳觀光島，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處透過獎勵計畫補助在地法人團體，將永續理念轉化為旅客有感的旅遊體驗。2025年，由三個在地協會共同交出的成績單，不僅讓小琉球更美，更向國際展現了台灣智慧小島的實力。

鵬管處指出，其中，屏東縣琉球鄉觀光發展協會發起「用一趟低碳旅程，擁抱小琉球」活動，鼓勵旅客捨棄私家車，改搭高鐵、台鐵或公車前往東港碼頭。同時，協會推廣租借電動機車與環島公車，更聯手在地民宿推出優惠。透過合作宣傳，旅客紛紛響應自備環保杯與餐具，當旅客完成指定的環保任務後，還能換取限量紀念品，讓「減塑」成為旅程中最潮的紀念。

廣告 廣告

另外，社團法人台灣咾咕嶼協會打造了「循環餐具咕咕碗訂餐平台」，改善了外帶餐盒產生的大量垃圾問題。這是一個結合社區參與的暖心計畫，從使用者線上訂餐、協會媒合餐廳，到派遣在地青年配送餐具、回收並進行專業清洗消毒，形成了一個完美的循環。今年7月至10月，就成功減少了3,269個一次性餐盒的使用。從免稅店員工到國小師生，大家都在使用這款粉嫩色彩的循環碗，這不只是一頓飯，更是對海洋的一份承諾。

屏東縣小琉球商圈發展協會則運用現代科技，讓小琉球躍升為「全台唯一智慧旅遊島」。旅客只要下載「海龜島遊 APP」，就能享受景點自動導覽與無紙化的優惠推播。最受歡迎的莫過於「海龜袋袋」感應戳章活動，旅客只要提著亮眼的海龜環保購物袋，前往指定店家感應完成任務，就能減少塑膠袋的使用。活動期間，單週就吸引了超過2,800人次參與，有效每年減少超過7千萬克的碳排放量。這項創新的智慧旅遊應用，甚至受到日本熊本縣菊池市的邀請，跨海分享「智慧小島」的經驗，成功將小琉球推向國際市場。

鵬管處表示，這三個計畫分別從交通住宿、循環餐具及智慧無紙化三大面向切入，共同交織成小琉球永續發展的藍圖，這不只是協會的成果，更是每一位到訪小琉球的旅客共同努力的結晶。歡迎遊客下次來到小琉球，帶上您的環保杯，下載海龜島遊 APP，與在地居民一起守護美麗的海域。