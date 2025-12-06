推動屏東觀光國際化 縣府邀日本旅行業者與長榮航空深度踩線

屏東縣政府邀請日本旅行社及長榮航空公司來台深度踩線，透過實地體驗與遊程包裝，強化日本市場對屏東的旅遊印象。 圖：屏東縣政府/提供

[Newtalk新聞] 為推動屏東觀光國際化，屏東縣政府於12月2日至6日邀請日本旅行社及長榮航空公司來台深度踩線，透過實地體驗與遊程包裝，強化日本市場對屏東的旅遊印象，未來亦將持續以深化日本市場，與當地旅行業者加強合作，共同推動主題宣傳與特色遊程開發，吸引更多日本旅客親自感受屏東獨特的自然、人文與生活風景。

屏東縣政府交通旅遊處表示，這次踩線以「自由行旅客」為主要推廣客群，行程規劃屏北原鄉文化、溫泉特色、市區文創等點位，完整呈現屏東多元旅遊風貌，將有助日本旅行社與航空公司深入掌握屏東的旅遊素材，串聯旅遊產品與市場行銷並提供在地優惠店家，包含東港的「屏東縣王船文化館」與「新園海洋文化園區」，展現海洋信仰與漁港人文；接著安排「潮州日式歷史建築文化園區」、「潮州鐵道文化園區」欣賞全台唯一結合鐵路維修、觀光與生態的機廠；參訪「枋寮北勢寮保安宮」傳承百年、全台獨一無二的「放白鶴」習俗，目前已列入縣定珍貴無形文化資產；走進保留大量日治時代留下的碉堡、坑道等軍事遺跡的「龜山步道」，晚上欣賞剛開幕的「四重溪溫泉季」等景點與活動。

屏北地區則是規劃「霧台神山部落」、「幸福莊園」、「鴻旗休閒農場」、「小雨果巧克力店」、「芝林莊園」、「勝利星村生活創意園區」、「天明製藥農科觀光園區」、「大花休閒農場」等景點，透過文化、原鄉故事、生態手作及旅宿參訪展現屏東的文化氣息。藉由屏東與日本關聯景點帶入在地農科產業能量及深度旅遊景點，吸引日本旅客來到本縣觀光旅遊的效益。

日本旅行社及長榮航空公司踩線，參訪在地優惠店家。 圖：屏東縣政府/提供

踩線團體驗生態手作行程。 圖：屏東縣政府/提供