推動廉能城市，中市府民政局攜手政風處力拼「透明晶質獎」。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕推動「廉能城市」，市府民政局力拼115年第四屆「透明晶質獎」，政風處長林煥淳今天（16日）率專業團隊到民政局辦理參獎說明會，局長吳世瑋親自接待，雙方就廉能創新成果、透明制度設計及參獎整備策略，深度交流，展現市府團隊以廉潔為本、以透明為力的治理決心。

吳世瑋說，民政局近年將廉政理念深度融入第一線民生業務，從服務流程優化、資訊系統建置到重大採購案件管理，全面強化制度設計與資訊公開，相關成果屢獲肯定。所屬戶政事務所多次榮獲「金檔獎」，展現專業服務與行政效率；生命禮儀管理處建置的「殯葬管理系統」也榮獲台中市「廉能透明獎」特優機關殊榮。今年推動的「崇德殯儀館原地重建案」，更主動成立「機關採購廉政平台」，落實資訊公開與工程品質把關，確保程序透明、全民安心。

此外，民政局兵員徵集科推出的「新兵樂」兵役體位查詢系統，透過數位化服務讓役男即時掌握兵役資訊，不僅提升行政效率，也具體實踐「便民即廉政」理念，讓市民切身感受透明治理所帶來的便利與信賴。民政局也期盼透過此次參與透明晶質獎，持續深化廉能治理，讓廉潔與透明真正落實於每一項業務與每一個執行環節，全面精進施政品質。

政風處長林煥淳指出，「透明晶質獎」自112年起獲行政院支持，已發展為全國性指標獎項，藉以鼓勵各機關強化廉能治理、推動資訊與行政透明，並落實廉政風險防制與課責機制。市府除持續辦理「廉能透明獎」，鼓勵機關推動創新作為外，112年起，積極參與行政院透明晶質獎，連續三年推薦機關皆獲高度肯定並通過實地評核，其中地方稅務局更榮獲112年特優獎項。今年特別推薦廉能表現亮眼的民政局代表市府參賽，期盼向全國展現台中推動廉能治理的具體成果。

民政局強調，未來將持續透過跨機關協作與制度精進，全面盤點並強化民政治理體系，並以此次參與「透明晶質獎」為重要里程碑，建立可複製、可推廣的治理典範，力拚評選佳績，為台中市廉能治理與整體市政發展再添亮眼成果。（寇世菁報導）