推動廚餘養豬轉型 竹市建置黑水虻廚餘處理廠房

竹市環保局有效管制廚餘產生源之流向，所有載運廚餘之車輛皆須裝設 GPS 軌跡記錄器，以利農政及環保單位即時追蹤與掌控運輸動向。(新竹市環保局提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

一一四年十月二十二日國內發生首例非洲豬瘟本土疫情，農業部隨即宣布禁止廚餘載運至豬隻畜養場所，迄今未再發現新增案例。有鑒於非洲豬瘟一旦爆發，對畜牧產業所造成的直接與間接經濟損失，遠高於廚餘回收再利用於養豬的經濟效益，行政院宣告自一一六年起將全面禁止廚餘養豬，而自一一五年一月一日起則有條件開放部分產生源的廚餘得載運至豬隻畜養場所。

環保局表示，因應政策轉型的緩衝期間，環保局已著手規劃建置以黑水虻為核心的廚餘處理廠房與相關設備，期能於明年全面禁止廚餘養豬政策上路後，妥善處理家戶及各公私處所所產生的廚餘，持續落實資源循環與環境永續。

環保局強調，為有效管制廚餘產生源之流向，除軍方單位外，所有載運廚餘之車輛皆須裝設 GPS 軌跡記錄器，以利農政及環保單位即時追蹤與掌控運輸動向。此外，新竹市具備廚餘養豬再利用檢核身分之機構，於政策轉型期間須依循環境部相關指引，完成蒸煮溫度監控及即時影像監視之 AIoT（人工智慧物聯網）設備建置，確保用於餵食豬隻之廚餘皆經完整高溫滅菌處理，全面落實防疫與衛生安全。相關監控設備裝設費用環境部補助每場六點五萬元，剩餘裝設費用由市府全額補足，減輕養豬場受豬瘟疫情影響的營運壓力。

環保局補充，竹市持續推動廚餘回收與資源再利用政策，除現有的高效廚餘處理設施進行廚餘堆肥化，今年將新增黑水虻處理廚餘的新設備，提升廚餘處理再利用量能，黑水虻的蟲體和蟲糞可作為畜類以外的動物飼料或是肥料的原料。市府更期盼市民自主進行廚餘堆肥，完善有機物質的資源再利用，輕鬆在家將廚餘資源化，進而落實「垃圾零廢棄、資源全循環」的目標，打造淨零綠生活的新竹科技城。