推動廚餘養豬轉型 竹市持續落實資源循環與環境永續

新竹市長期落實推動「廚餘減量與資源化」政策，過去由環保局直接收運的一般住家廚餘，皆透過高效廚餘處理設備製成堆肥，而機關、軍隊、學校，以及餐廳、工廠、飯店、百貨公司美食街等事業單位所產生的廚餘，則由清運業者或畜牧業者載運至養豬場進行再利用。因應政策轉型的緩衝期間，環保局已著手規劃建置以黑水虻為核心的廚餘處理廠房與相關設備，期能於明年全面禁止廚餘養豬政策上路後，妥善處理家戶及各公私處所所產生的廚餘，持續落實資源循環與環境永續。

環保局指出，環境部訂定今年1月1日起至12月31日為廚餘養豬轉型的政策緩衝期，依中央規定，學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關、護理機構、長期照護機構、養護機構、醫療機構等集中供膳剩食，和連鎖便利商店的過期食品，以及食品製造業、餐館業、旅館業、觀光遊樂業、百貨公司、超級市場、零售式量販業、連鎖速食店等事業產生的廚餘，可以載運至養豬場。至於家戶、公寓大廈、社區、機關團體以及流動或固定攤販所產生的廚餘，則不得載運至養豬場，僅能送交環保局指定處所，或交由畜牧場以外之合法廚餘再利用機構處理。

環保局強調，為有效管制廚餘產生源之流向，除軍方單位外，所有載運廚餘車輛皆須裝設 GPS 軌跡記錄器，以利農政及環保單位即時追蹤與掌控運輸動向。此外，新竹市具備廚餘養豬再利用檢核身分機構，於政策轉型期間須依循環境部相關指引，完成蒸煮溫度監控及即時影像監視之 AIoT（人工智慧物聯網）設備建置，確保用於餵食豬隻之廚餘皆經完整高溫滅菌處理，全面落實防疫與衛生安全。相關監控設備裝設費用環境部補助每場6.5萬元，剩餘裝設費用由市府全額補足，減輕養豬場受豬瘟疫情影響的營運壓力。

環保局說明，廚餘處理的最佳方式在於源頭減量，並呼籲市民落實惜食減量。提醒市民惜食減量，做好廚餘減量只需要簡單三步驟，「1減2包3瀝乾」。「1減」是指在自家烹飪食物或在外享用美食時，吃多少煮（點）多少，避免食物與食材的浪費；「2包」是指出外用餐時，將剩餘食物打包回家再次享用；「3瀝乾」則是用餐完畢，在廚餘水槽先瀝乾廚餘所含水份後，再交給環保局收運。



