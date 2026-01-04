推動廚餘養豬轉型 竹市長高虹安：完善管理機制、建置黑水虻廚餘處理廠房
▲餘變堆肥酵素與產品展示
一一四年十月二十二日國內發生首例非洲豬瘟本土疫情，農業部隨即宣布禁止廚餘載運至豬隻畜養場所，透過中央部會與各縣市環保局的政策執行，並在國人全力配合下，成功遏止非洲豬瘟疫情擴散，迄今未再發現新增案例。鑒於非洲豬瘟一旦爆發，對畜牧產業所造成的直接與間接經濟損失，遠高於廚餘回收再利用於養豬的經濟效益，行政院宣告自一一六年起將全面禁止廚餘養豬，而自一一五年一月一日起則有條件開放部分產生源的廚餘得載運至豬隻畜養場所。
新竹市長高虹安四日表示，新竹市長期落實推動「廚餘減量與資源化」政策，過去由環保局直接收運的一般住家廚餘，皆透過高效廚餘處理設備製成堆肥，而機關、軍隊、學校，以及餐廳、工廠、飯店、百貨公司美食街等事業單位所產生的廚餘，則由清運業者或畜牧業者載運至養豬場進行再利用。因應政策轉型的緩衝期間，環保局已著手規劃建置以黑水虻為核心的廚餘處理廠房與相關設備，期能於明年全面禁止廚餘養豬政策上路後，妥善處理家戶及各公私處所所產生的廚餘，持續落實資源循環與環境永續。
新竹市環保局指出，環境部訂定今年一月一日起至十二月三十一日為廚餘養豬轉型的政策緩衝期，依中央規定，學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關、護理機構、長期照護機構、養護機構、醫療機構等集中供膳剩食，和連鎖便利商店的過期食品，以及食品製造業、餐館業、旅館業、觀光遊樂業、百貨公司、超級市場、零售式量販業、連鎖速食店等事業產生的廚餘，可以載運至養豬場。至於家戶、公寓大廈、社區、機關團體以及流動或固定攤販所產生的廚餘，則不得載運至養豬場，僅能送交環保局指定處所，或交由畜牧場以外之合法廚餘再利用機構處理。
新竹市環保局強調，為有效管制廚餘產生源之流向，除軍方單位外，所有載運廚餘之車輛皆須裝設 GPS 軌跡記錄器，以利農政及環保單位即時追蹤與掌控運輸動向。此外，新竹市具備廚餘養豬再利用檢核身分之機構，於政策轉型期間須依循環境部相關指引，完成蒸煮溫度監控及即時影像監視之 AIoT（人工智慧物聯網）設備建置，確保用於餵食豬隻之廚餘皆經完整高溫滅菌處理，全面落實防疫與衛生安全。相關監控設備裝設費用環境部補助每場六點五萬元，剩餘裝設費用由市府全額補足，減輕養豬場受豬瘟疫情影響的營運壓力。
環保局說明，廚餘處理的最佳方式在於源頭減量，並呼籲市民落實惜食減量。提醒市民惜食減量，做好廚餘減量只需要簡單三步驟，「一二包三瀝乾」。「一減」是指在自家烹飪食物或在外享用美食時，吃多少煮（點）多少，避免食物與食材的浪費；「二包」是指出外用餐時，將剩餘食物打包回家再次享用；「三瀝乾」則是用餐完畢，在廚餘水槽先瀝乾廚餘所含水份後，再交給環保局收運。
環保局補充，竹市持續推動廚餘回收與資源再利用政策，除現有的高效廚餘處理設施進行廚餘堆肥化，今年將新增黑水虻處理廚餘的新設備，提升廚餘處理再利用量能，黑水虻的蟲體和蟲糞可作為畜類以外的動物飼料或是肥料的原料。市府更期盼市民自主進行廚餘堆肥，完善有機物質的資源再利用，輕鬆在家將廚餘資源化，進而落實「垃圾零廢棄、資源全循環」的目標，打造淨零綠生活的新竹科技城。
其他人也在看
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 3
東北地區晚間20：58發生有感地震
地牛翻身！今（3）日20：58在東北區域發生有感地震，這起地震的規模和震度，稍後氣象署將有詳細的地震報告。責任編輯／蔡尚晉更多台視新聞網報導墨西哥6.5強震釀2死...民宅、道路多處崩塌 餘震逾500台視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 13
3：52地牛翻身！規模4.4「極淺層地震」 最大震度宜蘭4級、新北3級
今天（4日）凌晨3點52分發生有感地震，根據中央氣象署地震報告指出，這起地震的震央位於北緯24.7度，東經121.76度，即在宜蘭縣政府南方3.4公里 ，位於宜蘭縣五結鄉，芮氏規模4.4，地震深度8.8公里。各地最大震度如下：三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 11
明天又要變冷了！新一波冷氣團來勢洶洶 各地降溫情況一次看
即時中心／高睿鴻報導相較於過去幾天的低溫，今（4）早全台多地的溫度大幅拉升，比起清晨仍相當寒冷，顯示日夜溫差極大。而氣象署預報員曾昭誠則說明，雖然前一波大陸冷氣團已減弱，使溫度逐漸回暖，但下一波強烈冷氣團即將到來，從明（5）天起就會逼近北台灣，預計至少影響到1月9日；明天北部、宜蘭高溫又會降回20度以下，中南部受影響時間較晚，但進入中後期，各地最低溫都可能降至10度上下，北部多數時間也僅有15度左右。民視 ・ 4 小時前 ・ 2
凍番薯了！氣象署低溫特報 9縣市今晚至明晨冷爆跌破10度
中央氣象署今（3）日下午發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今晚至明（4）日上午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及金門縣等9個縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警報。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
強冷空氣一波波！專家示警「下週恐有寒流」連凍3天
今（3）日清晨真的非常寒冷，高雄最低溫僅8.8度，新竹以南地區低溫均在在12度以下，可以說是典型的輻射冷卻效應發威。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預計下週二（6日）晚間起另一波強冷空氣南下，氣象署已將其強度升格為強烈大陸冷氣團，亦不排除有增強為寒流之趨勢，預計影響至週四（8日）清晨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
「雲街」現蹤！粉專：強烈冷空氣正傾洩而下 18縣市低溫特報
全台急凍！今（2）日強烈大陸冷氣團強勢南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書貼出最新的衛星雲圖，指出海面上已出現大片整齊排列的「雲街」。粉專形容，強烈冷空氣正如同洪水般「傾洩而下」，這種冷平流雲系的出現，象徵冷空氣推進的速度極快且走向明確，網友紛紛留言感嘆：「光看雲圖就覺得發抖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
明冷空氣襲「挑戰寒流」！急凍5天低溫探7度 專家示警：3大地區恐更冷
今（4）日強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，白天氣溫回升，應留意西半部及東北部日夜溫差大。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計明日午後再度南下，強度挑戰「寒流」，且輻射冷卻效應會相當明顯，各地夜晚至清晨將出現7至10度的極端低溫，早出晚歸要注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
先回溫再急凍！又一波冷氣團接棒 1/5體感低溫恐探5度
受到強烈大陸冷氣團及乾冷空氣影響，全台近日氣溫明顯下降，清晨寒意十足。氣象專家提醒，雖然週末天氣轉趨穩定、白天略有回溫，但夜晚與清晨仍須嚴防低溫；下週一開始，另一波強烈大陸冷氣團接力南下，恐帶來今年入冬以來最冷時段，部分地區體感溫度可能下探至5度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
把握今日好天氣 下波冷氣團明殺到急凍5天
強烈大陸冷氣團今（4）日稍減弱，…民報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
今晨雲林僅7.2度！下週冷氣團再襲「全台恐跌破10度低溫」一路凍到週末
乾冷空氣持續影響台灣，今（3）日清晨全台最低溫出現在雲林古坑7.2度，天氣風險分析師吳聖宇指出，週日（4日）冷氣團減弱後，白天溫度明顯回升，各地高溫達20度以上，不過下週一（5日）晚間起又有一波強烈大陸冷氣團開始南侵，氣溫再度下探，低溫影響恐一路延續到週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晨最低4.8度！氣象專家指要冷到一月中 恐有首波寒流
雖然一早露出陽光，但新竹今（4日）清晨5時39分新竹關西低溫4.8度。中央氣象署上午6時33分也針對全台20縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣恐6度以下，影響時間到上午。氣象粉專「林老師氣象站」指出，這波要一路冷到一月中旬，甚至可能出現首波寒流。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 發起對話
快訊／9縣市低溫特報「下探10度↓」 一路冷到明天
持續受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署今（3）日上午10時44分針對9縣市發布低溫特報，提醒今日上午至明日上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
最冷恐下探8度！強烈冷氣團發威全面南下 最冷「這2天」時間點曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導強烈大陸冷氣團南下，冷空氣快速傾洩，全台明顯轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，首波強烈冷氣團已正式影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明晨前最低溫下探8度！新強烈冷氣團下週到 1月上旬偏冷
強烈大陸冷氣團持續影響，全台進入「急凍模式」，2日晚間至3日會是這波最冷時段，局部低溫下探8度左右，且5日還有1波強烈大陸冷氣團南下，將先轉局部濕冷再恢復成乾冷天氣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中南部竟比北部還冷！ 鄭明典分析原因：高雄台南上榜應該是第一次
天氣寒冷，氣象署今（3）日「溫度排行榜」測得除離島外，雲林古坑鄉的荷苞為7.2度，另外，嘉義縣紫雲為7.4度，就連高雄市、台南市均在榜上。對此，前氣象局（署）長鄭明典發文說，「高雄、台南上榜，這應該是第一次」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷氣團週一南下「挑戰寒流等級」 下週後半偏乾冷
4日清晨仍有輻射冷卻，局部低溫下探8度，隨著這波強烈大陸冷氣團減弱，白天逐漸回溫，降雨範圍縮減到基隆北海岸、東半部地區和恆春半島。但下週有強烈大陸冷氣團南下，強度挑戰寒流等級，台北氣象站低溫可能僅10.4度。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
強烈大陸冷氣團影響 天氣乾冷注意保暖
中央氣象署表示，今(3)日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10至11度，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，白天北部及宜、花高溫約15至18度，中南部及台東約20至22度。天氣方面，北方乾空氣影響，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。離島天氣：澎湖晴時多雲，14至18度，金門晴時多雲，9至14度，馬祖陰時多雲，8至11度。氣象署指出，東北風偏強，桃園至雲林、台東、恆春半島沿海及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；各海面浪高約3至5米；今日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。更多新聞推薦 ● 中媒散播沈伯洋家衛星照 數發部：社群平台已下架台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話