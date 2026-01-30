推動廢木料資源循環 中市清潔隊協助申請再利用

廢木料枝破碎

為落實資源循環再利用政策，台中市政府環境保護局持續推動「廢木料銀行」計畫，透過回收、整理與媒合再利用，讓原本可能成為廢棄物的木料轉化為具實用價值的再生資源。透過廢木料銀行制度，民眾可合法、便利地取得再生木料資源，同時也減輕廢棄物處理負擔，創造政府與市民雙贏局面。

配合執行「廢木料銀行」計畫的梧棲區清潔隊表示，平日所收集的廢木資材經破碎後，可作為再利用使用，日前透過媒合協助梧棲區兩間學校申請廢木料6車次載運，合計約30公噸，據申請學校人員表示，申請的廢木料有特殊的木質香氣，將用於生態步道的舖設，可以讓學生建立資源循環再利用觀念，實際應用於生活及環境改善，提升景觀與生態品質。

環保局指出，回收後的廢木料經妥善分類與處理，提供民眾作為多元用途使用，包括抑制空地雜草叢生、庭院造景鋪設及生態步道建置等，不僅有效減少廢棄物處理量，也降低新材料使用，達到節能減碳與環境友善的雙重效益，未來也將持續媒合有需求民眾、鼓勵申請廢木料再利用。

環保局補充說明，民眾如有廢木料再利用需求，可至環保局官方網站「廢木料銀行」專區提出申請（https://recycle.epb.taichung.gov.tw/materialbank/），相關資訊與申請流程皆可於網站查詢，歡迎市民踴躍參與資源循環行動。

資料來源：台中市政府環保局