推動建築太陽光電新制 年增66萬瓩綠能供20萬戶家庭用電

「建築物設置太陽光電新制與推動」各界代表意見交流。 圖：內政部提供

[Newtalk新聞] 內政部與經濟部今(11)日共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會」，內政部政務次長董建宏致詞時表示，為加速能源轉型、回應淨零碳排目標，內政部會同經濟部訂定發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，將太陽光電納入建築規劃，新制每年可新增約66萬瓩(660MW)裝置容量，相當於供應約20萬戶家庭用電需求。

董建宏說，第30屆聯合國氣候大會(COP30)再次強調加速能源轉型與提升再生能源比重的重要性，再生能源穩定增長是台灣能源轉型的核心命脈。內政部透過「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」推動營建產業低碳創新，並與經濟部跨部會合作，將再生能源發展與建築管理機制結合。新制依《再生能源發展條例》訂定，規範建築面積達1,000平方公尺以上的新建、增建或改建建築物，每20平方公尺應設置1瓩太陽光電設備，這類案件雖僅占建造執照申辦量約10%，但建築面積占比達80%，透過精準規範，在不增加中小型建案負擔下，創造最大的綠能效益。

建築物設置太陽光電是台灣能源轉型的關鍵拼圖，不僅能擴大都市綠能供給、提升建築能源自主能力，更可結合既有建築更新需求，透過屋頂及立面太陽光電設置，讓建築從能源消耗者轉型為能源生產者，同時改善老舊外牆安全，強化城市韌性。另為提升資訊透明度，讓民眾於不動產交易前即可掌握建築能源使用效率，內政部規劃將建築能效標示納入不動產租售必要揭露資訊，並於實價登錄網站公開建物能效資料，作為民眾買賣及租賃住宅的重要參考依據，引導市場重視節能價值，推動綠色消費與低碳生活。

內政部指出，今日北部場為系列宣導活動的首場，中、南部地區將接續舉辦說明會，廣邀建築公協會、產業界、學術單位及民間代表參與交流，蒐集各界意見，讓新制推動更臻完善，攜手打造更安全、更公平、更永續的建築發展環境。

