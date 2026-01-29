推動循環經濟林保署推「山林製造」水筆仔綠色生活用品

林管處產官合作生產的水筆仔生活用品。（林保署宜蘭分署提供）

記者張正量／宜蘭報導

水筆仔為淡水紅樹林生態系中最具代表性的樹種，林業及自然保育署宜蘭分署近年以循環經濟與零廢棄理念為核心，透過產官合作模式，攜手REWOOD木酢達人，共同研發「山林製造」品牌系列水筆仔資材衍生產品，將疏伐後原本未再利用的林木資源，轉化為貼近日常生活的綠色用品。

本次推出的水筆仔系列產品，包括洗手慕斯、洗碗慕斯及小黑蚊防蚊液，皆以水筆仔炭化後萃取的木酢液為基礎原料，搭配溫和草本配方與天然精油，不添加人工香精、成分單純且性質溫和，兼顧清潔、防護與肌膚友善，讓消費者在日常使用中更安心，也同時降低對環境的負擔。

其中，水筆仔小黑蚊防蚊液以天然精油調配，可有效防治小黑蚊及埃及斑蚊，防蚊效果媲美敵避（DEET），並具備約四小時的長效防護力，提供戶外活動與居家生活更安全、友善的防蚊選擇。

宜蘭分署指出，紅樹林生態系對河口穩定、溼地生物棲息與候鳥遷徙具有關鍵功能，過去水筆仔亦廣泛應用於居民生活之中。「山林製造」水筆仔系列產品即日起於台北紅樹林自然保留區紅樹林生態教育館，以及宜蘭分署轄下太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區等場域同步販售。