推動愛牙護齒到校服務 國教署深化校園口腔保健

幼兒園家長愛牙護齒講座 (教育部提供)

愛牙護齒教師研習 (教育部提供)

為強化學生及幼童口腔健康促進行為，落實預防保健理念，教育部國民及學前教育署持續推動「學生及幼童口腔保健計畫」，並於115年續辦「愛牙護齒」到校服務，結合高雄醫學大學的專業能量，邀集專家學者進入校園，協助學校深化口腔健康教育，提升整體校園健康促進成效。

因應近年生成式人工智慧工具快速發展，國教署在115年教師研習課程中納入生成式AI應用，引導教師運用AI技術發展跨領域教案與創新教材，將口腔保健議題自然融入相關課程設計，提升教學效能與學生學習參與度，讓健康教育更貼近學習現場。

國教署指出，口腔健康是整體健康的重要基礎，而學齡前與學齡階段正是建立健康行為與生活習慣的關鍵期。若能及早培養正確潔牙方式、適當使用含氟牙膏，並建立減少含糖飲食攝取的觀念，將有助於降低齲齒與其他口腔疾病的發生風險，對未來健康發展具有長遠正向影響。透過「到校服務」模式，能系統性將口腔保健教育導入校園日常學習，協助學校落實健康促進工作。

115年共有48所學校申請「愛牙護齒」到校服務，經遴選後將入校服務10所學校，提供口腔保健推廣諮詢與評估，並預計辦理10場教師研習及10場親職講座，預估共有350位教職員工及250位家長參與。期望透過師生與家長共同參與，凝聚校園與家庭的健康教育共識，深化推動成效。

國教署表示，透過高雄醫學大學「愛牙護齒」到校服務，成功結合學術專業與教育現場需求，不僅協助學校系統性推動口腔健康教育，也有效縮短不同地區及學校間的健康資源落差。未來將持續精進「學生及幼童口腔保健計畫」推動策略，鼓勵更多學校參與，逐步建構友善且永續的校園健康環境，讓健康從「齒」開始，陪伴幼童與學生自信成長。