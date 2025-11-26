推動成效備受肯定！中市衛生局連續５年 六都唯一獲頒「醫療關懷力典範獎」
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】衛生福利部今（26）日舉行「114年度醫療關懷力典範獎」頒獎典禮，台中市政府衛生局再次榮獲今年度「醫療關懷力典範獎表揚計畫」公務績優獎，除連續五年榮獲本獎項外，今年也是六都唯一獲獎，推動成效備受肯定。
台中市除衛生局榮獲公務績優獎外，調解委員張右人律師、羅倫檭醫師亦榮獲「調解典範獎」，委員藉由同理心及提供專業意見，減少醫病認知差異，居中協助民眾對於醫療專業的相關疑義，促進醫病關係和諧；中國醫藥大學附設醫院周德陽院長及中山醫學大學附設醫院蔡明哲院長亦榮獲卓越領導獎，帶領醫院同仁以同理心及溫和的態度與病患溝通，使病方感受醫院溫暖善意、產生信賴，進而化解疑慮。另台中市醫事法學會亦榮獲標竿機構團體獎，該會長期致力於推廣醫事法學知識、醫療糾紛訴訟與相關法律探討，並持續促進實務與學術間的交流，成效深獲肯定。
衛生局表示，為保障病人權益、促進醫病關係和諧及提升醫療品質，台中市積極輔導轄內醫療機構建立關懷機制，提供即時關懷、事故說明、溝通對話，減緩醫病關係緊張，並建立多元調解管道，為醫病雙方於訴訟前根據不同情況選擇最適合及信賴的解決途徑，以客觀、公正的第三方角度，共同尋找醫療爭議點，協助醫病雙方對話及排除認知差異，從而達成共識，以減少訴訟程序所耗費成本，並修復因爭議而受損的醫病關係、增進溝通、重建互信與合作。
衛生局呼籲，民眾若遇上醫療糾紛問題，可先透過各醫療院所的溝通平台，亦可向各醫師公會申請調處，或向衛生局申請醫療爭議調解，協助醫病雙方理性溝通協調，達成和解。
衛生局感謝台中市所有調解委員以充滿同理心的態度，溫暖、專業協助台中市醫療爭議調解服務，將持續以病人為中心，強化同理與信任的溝通機制，打造更安全、友善的就醫環境，促進醫病雙方建立和諧關係，落實優質醫療公共政策，引領台中市邁向健康、宜居城市的願景。
