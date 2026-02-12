推動投資 美能源部長訪委內瑞拉警告中國非法交易

美國能源部長萊特(Chris Wright)11日訪問委內瑞拉時，敦促美國擴大對該國的投資。這是近30年來美國就能源政策方面進行的最高層級訪問，同時，萊特也對中國企業在這個石油輸出國家組織(OPEC)成員國的合法性提出質疑。

萊特在位於卡拉卡斯(Caracas)的總統府觀花宮(iraflores presidential palace)與委內瑞拉臨時總統兼石油部長羅德里格斯(Delcy Rodriguez)進行了會談後表示，美國準備好幫助委內瑞拉提高石油、天然氣和電力產量。萊特在一場電視轉播的會後記者會上表示：「今年，我們可以推動委內瑞拉石油生產、天然氣生產和電力生產大幅增加。」委內瑞拉目前的每日原油產量約為100萬桶。

萊特表示，產量成長將為委內瑞拉人民創造更多就業機會、更高的薪水和生活品質，同時也將惠及美國和西半球。他並補充說，美國希望「解放委內瑞拉的人民和經濟。」萊特在與羅德里格斯會晤後舉行的圓桌會議上告訴記者，中國合法企業在委內瑞拉進行的合法交易並無不妥，但美國總統川普的政府正努力避免已在該地區其他國家達成的「破壞性」交易。

他說：「中國在一些國家進行了很多並非對雙方互利的交易。這些交易對南美洲、非洲和世界各地的國家都造成了相當大的損害。因此，我認為在美國的幫助和合作夥伴關係下，我們將阻止這類交易。」

他說，中國已經購買了美國提供的一些原油。

萊特還表示，解除對委內瑞拉的所有制裁並沒有最後期限，並補充說，需要達成債務重組協議，以補償多年前被委內瑞拉徵用資產後遭受損失的企業，但這都不會在「一夜之間」實現。

20年前，委內瑞拉經歷了大規模的國有化浪潮，至今仍欠工業集團、石油和礦業公司數十億美元。

上一位訪問委內瑞拉的美國能源部長是李察遜(Bill Richardson)，他在美國前總統柯林頓(Bill Clinton)執政期間，於1998年至2001年間多次訪問委國。此後，由於前委內瑞拉總統查維茲(Hugo Chavez)和馬杜洛(Maduro)執政期間，兩國關係緊張，美國高階官員幾乎沒有訪問過卡拉卡斯。

萊特本週還預計與包括雪佛龍(Chevron)和西班牙力豹仕(Repsol)在內的多家企業高層會面。熟悉訪問準備的知情人士透露，萊特預計將在委內瑞拉停留至13日，並與當地消費產品公司會晤，接著訪問位於委內瑞拉主要產油區「奧利諾科石油帶」(Orinoco Belt)的Petropiar公司。這是雪佛龍和委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)共同營運的最大石油計畫。(編輯：宋皖媛)